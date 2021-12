Los mejores platillos para una Navidad vegana ¡y latina!

Navidad está a la vuelta de la esquina, y para festejarla siempre se necesita de buenos platillos y bebidas. Es por eso que hoy traemos nuestra selección de los mejores para lograr una cena no solo latina, sino también completamente vegana.

¡Toma nota!

Ponche navideño

Fotografía de un ponche mexicano. Imagen: Instagram @mexicoinmykitchen

No te puedes perder de esta bebida mexicana, en la versión de Mely Martínez de Mexico In My Kitchen. Hecho a base de frutas de temporada invernal como la guayaba, el tejocote, además del piloncillo, esta es una de las recetas de Navidad que no te puedes perder: Aquí el link a la receta.

Ensalada Nochebuena para Navidad

Imagen de la ensalada Nochebuena. Imagen: Instagram @dorastable

Si quieres una Navidad llena de muchos colores, repara esta ensalada de betabel, granada y el inigualable verdor de la lechuga. Aquí el link a la receta.

Spaghetti con crema poblana

Imagen del spaghetti con salsa poblana. Imagen: Instagram @dorastable

Este spaghetti esta condimentado con una salsa a base de chiles poblanos, provenientes del estado sureño mexicano de Puebla. Prepárala esta Navidad: Aquí el link a la receta.

Croquetas de espinaca

Croquetas de espinaca, papa y queso. Imagen: Instagram @cilantro_and_citronella

Prepara este bocadillo proveniente de España, pero que también es muy cocinado en México con distintos ingredientes. En esta ocasión, se preparan con una mezcla de harina, cebolla, caldo de verduras y espinaca. Aquí el link de la receta.

Minipolvorones glaseados, ideales como regalo de Navidad

Imagen de polvorones glaseados. Imagen: Instagram @dorastable

Como postre, estos polvorones serán increíbles para Navidad e incluso para regalos a tus invitados. Aquí el link a la receta.