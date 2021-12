Matute, el trabajador más “perrón”

Con esta credencial que contiene su nombre y fotografía confirmó su contratación en este establecimiento. Karina Nova tiene la historia extrema.

“El mismo es el mismo gafete que tenemos, es el mismo que usa el perrito, pero a diferencia de todos los trabajadores, él cobra con ricos huesos, croquetas o salchichas. Él está desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Le damos sus espacios para comer”.

Él es Matute y su trabajo es ser guardia de seguridad: “Una familia lo abandonó y de ahí se le conocen de diferentes nombres: Matute, ‘Mochilas’, ‘Palomo’, ‘Güero’”.

Pero ¿Cómo es tenerlo como compañero de trabajo? “La verdad es que Matute es una gran compañía Me acompañas a mi casa de hecho yo le doy de cenar a Matute indómito vive vagabundeando por las calles de la colonia Villas de Pachuca en Hidalgo

Su misión es proteger a los vecinos, han intentado dos familias anteriormente domesticarlo; sin embargo, ha entrado en ansiedad, no come, no toma agua hasta que lo sueltan.

Las sorprendentes acciones heróicas lo han colocado en el corazón de las familias, pues ha salvado a en dos ocasiones que intentaron asaltar la farmacia en la que “trabaja”.

Matute es tan trabajador que esta farmacia no es su único empleo, de aquí va a la lavandería y cuando esta cierra, se va al puesto de hamburguesas porque ahí cubre su turno en la madrugada.