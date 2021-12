Chivas: Mario García, DT campeón con Atlante levanta la mano para dirigir al rebaño

Mario García, DT de Atlante, levantó la mano para dirigir a las Chivas del Guadalajara. El estratega comandó a los Potros al campeonato.

Mario García, técnico campeón de la Liga Expansión con los Potros de Hierro del Atlante, levantó la mano para dirigir a las Chivas del Guadalajara, pues se considera un estratega idóneo para el Rebaño, pues ha trabajado con jugadores mexicanos por más de 20 años.

“Prefieren meter al técnico, que les va a colocar a 15 jugadores en su puerta y saben que Mario García no te va a aceptar un jugador que no vaya con el perfil del club o la expectativa del club, por eso me discriminan, claro, a mí no me van a meter jugadores que no hagan ganarle al dueño o sostener el proyecto de forma positiva, hay gente que no le acomoda estar así en el negocio”, puntualizó.

