«No tarda en morirse»: Adela Micha se disculpa por declaraciones sobre Silvia Pinal

Silvia Pinal, de 90 años, fue hospitalizada el pasado jueves 23 de diciembre debido a una arritmia cardíaca y problemas con su presión sanguínea, posteriormente los médicos detectaron que era positiva a COVID-19.

Tras esta situación de la primera actriz, la conductora y reportera Adela Micha hizo unas desconsideradas declaraciones sobre el estado de salud de Pinal.

Micha fue captada en video asegurar que Silvia Pinal “ya no tarda en morirse”, lo cual provocó una polémica en las redes sociales.

En el video, se escucha decir a Adela Micha sobre Silvia Pinal:

“Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, según recoge Reporte Índigo.

Disculpa de Adela Micha

Después que saliera al público el video, la conductora de televisión mexicana se disculpó con los fans y la familia de la artista y argumentó que su accionar se debió a su trabajo como conductora de televisión.

“No me contradije, no soy falta de tacto, en televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscarán la entrevista y así fue, eso hace un reportero y eso no quita que yo quiera mucho a la familia Guzmán”, dijo Micha, según recogió el diario mexicano El Universal.

“Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, escribió en Twitter.

La hija de la primera actriz, Silvia Pasquel, informó que su madre se encontraba en terapia intensiva por el problema de la presión y la arritmia cardíaca y que después se dieron cuenta que tenía COVID-19.

Silvia Pinal hospitalizada

