Tormenta invernal navideña dejaría hasta 10 pulgadas de nieve en zonas de EEUU

Para esta Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha pronosticado tormentas invernales que podrían arrojar hasta un máximo de 10 pulgadas (25.4 cm) de alto de nieve acumulada.

Las zonas que podrían experimentar un aproximado de esta cantidad de nieve son las ubicadas en las cercanías de las montañas centrales de Sierra Nevada, donde se espera que se alcancen los 10 pies de nieve acumulada.

Las comunidades cercanas tendrían alrededor de entre 5 y 8 pulgadas de nieve.

Debido a la tormenta y la nieve, las autoridades recomendaron a los habitantes de esas zonas a no viajar vía terrestre durante los próximos días debido a potenciales condiciones peligrosas para conducir automóviles.

En Twitter, el NWS resumió que “una serie de tormentas del Pacífico arrojará periodos de fuertes lluvias de baja elevación y fuerte nieve montañosa al oeste de Estados Unidos el fin de semana de Navidad. Inundaciones repentinas y flujo de escombros son posibles en las cercanías de las áreas quemadas [por los incendios de este año]”.

A series of Pacific storms will bring periods of heavy low elevation rain and heavy mountain snow to the Western U.S. through the Christmas weekend. Flash flooding and debris flows are possible in the vicinity of recently burned areas. pic.twitter.com/1Q5KnzBX0t