Latinos brillan en Hollywood en 2021, y habrá más

Los hispanos en Estados Unidos, un grupo históricamente infrarrepresentado y ampliamente encasillado en la pantalla, brillaron en el cine en 2021 con grandes producciones encabezadas por los musicales “In the Heights” («En el barrio») y “West Side Story” («Amor sin barreras») y la cinta animada “Encanto” de Disney.

“In the Heights”, dirigida por Jon M. Chu y estrenada en junio, fue una de las primeras grandes producciones del año que llegó a los cines luego de meses de cierres por la pandemia, y aunque su desempeño en taquilla no fue el esperado, representó un punto de inflexión para muchos latinos en Hollywood y en general recibió elogios de la crítica.

La adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes laureado con el premio Tony, sobre las luchas y esperanzas de una comunidad en el vecindario neoyorquino de Washington Heights, le mereció a Anthony Ramos una nominación al Globo de Oro al mejor actor en una película musical o de comedia por su papel de Usnavi (originalmente interpretado por Miranda en Broadway), y puso en el mapa a actores como la mexicana Melissa Barrera, quien próximamente regresará como protagonista de “Carmen” de Benjamin Millepied, y la popular cantante Leslie Grace, quien en su debut como actriz se aseguró el papel de Batichica en “Batgirl”, prevista para el 2022.

«West Side Story»

Steven Spielberg se dio a la tarea de corregir la historia en cierto modo con su versión de “West Side Story”, estrenada este mes. Muchos “puertorriqueños” en la película original eran actores blancos maquillados de morenos, y aunque se la considera un clásico la cinta de 1961 ha sido criticada por retratar a los latinos de una manera estereotípica.

Esta vez con un elenco ampliamente latino, “West Side Story” develó talentos como Rachel Zegler, quien sin experiencia previa superó a miles de aspirantes para el papel de María y ya filmó también la secuela de “Shazam” y obtuvo el papel de Blancanieves para una próxima película; y Ariana DeBose, cuyos créditos en Broadway incluyen “Bring It On», “Motown” y “Hamilton”, considerada una favorita esta temporada de premios por su fogosa interpretación de Anita (el mismo personaje que le mereció el Oscar en 1962 a Rita Moreno, para quien Spielberg creó un nuevo y destacado papel en la película).

Ambientada en Colombia, la tierra del realismo mágico, “Encanto” sigue a Mirabel Madrigal, una adolescente con la frustración de ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos. El elenco, liderado por la actriz argentina-estadounidense Stephanie Beatriz, incluye a Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama y Angie Cepeda. Es la primera película de Walt Disney Animation Studios coridigida por una mujer latina, Charise Castro Smith, y cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda. También se perfila como una favorita al Oscar a la mejor cinta animada.

Este año el imparable Miranda debutó además como director de cine con otro musical, “tick, tick…Boom!”, un homenaje al compositor y dramaturgo Jonathan Larson (interpretado por Andrew Garfield), quien murió en la víspera del estreno de su musical de Broadway “Rent”, en 1996, sin llegar a ver el amplio impacto que este tuvo. La película, que presenta parte del proceso creativo y obra de Larson antes de «Rent», fue nombrada una de las 10 mejores del año por el Instituto Estadounidense de Cine (AFI por sus siglas en inglés).

Guillermo del Toro

La lista de AFI también incluye “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”) del maestro mexicano Guillermo del Toro, un clásico film noir basado en la novela homónima de William Lindsay Gresham de 1946, con Bradley Cooper como un encantador estafador de feria y Cate Blanchett como una femme fatale psiquiatra. La cinta debutó hace una semana en Estados Unidos y llega a América Latina el 27 de enero.

El realizador chileno Pablo Larraín, en tanto, dirigió a Kristen Steawart como la princesa Diana en “Spencer”, uno de los trabajos más elogiados hasta la fecha para la actriz estadounidense.

Otras producciones de Hollywood que colocaron al frente a los latinos en 2021 fueron “Cinderella” (Cenicienta), con la cantante cubanoamericana Camila Cabello en el papel principal, “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” (“Duro de cuidar 2”) y “Eternals” (“Eternos”), ambas protagonizadas por la estrella mexicana Salma Hayek. También llegaron a la pantalla “The Forever Purge” (“La purga por siempre”) de Everardo Gout con Ana de la Reguera, ambos mexicanos; “OLD” (“Viejos”) de M. Night Shyamalan, con el actor mexicano Gael García Bernal, y “No Sudden Move” («Ni un paso en falso») de Steven Soderbergh, con el actor puertorriqueño ganador del Oscar Benicio del Toro.

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz estrenaron “Madres paralelas”, su más reciente colaboración después de “Volver”, “Los abrazos rotos” y “Todo sobre mi madre”, entre otras. La película sigue a dos madres solteras (Cruz y Milena Smit) que se conocen en el hospital, donde sus recién nacidas son accidentalmente cambiadas al nacer. También aborda el pasado oscuro de las fosas comunes de la Guerra Civil española. En septiembre, Cruz fue galardonada con el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, y este mes la película recibió dos nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo a mejor cinta en lengua no inglesa y mejor música original, de Alberto Iglesias.

Sin embargo, “Madres paralelas” no competirá el próximo año por el Premio de la Academia al mejor largometraje internacional. La representante de España es “El buen patrón” de Fernando León de Aranoa, una sátira sobre el mundo de las relaciones laborales protagonizada por Bardem (el esposo de Cruz), que esta semana quedó entre los 15 títulos que siguen en la contienda por la nominación.

“El buen patrón” sigue al propietario de una empresa de fabricación de básculas industriales que, a la espera de la visita de un comité que podría otorgar a su empresa un premio a la excelencia, intenta resolver a tiempo cualquier problema de sus trabajadores. El mes pasado encabezó la lista de aspirantes a los premios Goya del cine español con 20 candidaturas.

Finalistas al Oscar

Otras en el cuadro de finalistas al Oscar son “Noche de fuego” de México y “Plaza Catedral” de Panamá.

La primera, de Tatiana Huezo y actualmente disponible en Netflix, sigue a tres niñas que se hacen pasar por varones ante la violencia por el narco en el campo mexicano. Este año recibió una mención especial en el Festival de Cine de Cannes y también fue galardonada en los festivales de San Sebastián y Atenas.

La segunda, de Abner Benaim, presenta a Alicia, una mujer de luto por la muerte de su hijo de 13 años, a quien se le acerca un adolescente llamado Chief pidiéndole dinero para que le cuide de su auto. Ella hace todo lo posible por evitarlo hasta que este se aparece a su puerta con una herida de bala. La cinta se estrenó en octubre en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde sus estrellas Ilse Salas y Fernando Xavier de Casta se alzaron con los premios de actuación, pero en un suceso trágico el actor amateur murió a meses del estreno en un acto de violencia.

Las nominaciones a los Oscar, en su 94ta edición, se anunciarán el 8 de febrero. La gala de premios está prevista para el 27 de marzo.

Ve también: