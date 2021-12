Tormentas de nieve afectan carreteras en California y Nevada

Una importante tormenta en el fin de semana navideño cubrió de nieve las montañas y provocó el cierre de carreteras en el norte de California y Nevada, mientras los meteorólogos advirtieron que viajar en Sierra Nevada podría ser difícil durante varios días.

Un tramo de 112 kilómetros (70 millas) de la Interestatal 80 fue cerrada el domingo desde Colfax, California, a través de la región de Lake Tahoe hasta la frontera del estado de Nevada. El Departamento de Transporte de California también cerró otras rutas de montaña al tiempo que advirtió sobre mala visibilidad y condiciones resbaladizas para los conductores.

Caltrans just announced that I-80 will be closed today (12/26) and will be reevaluated tomorrow morning. Major delays can be expected on all roadways today into tomorrow as the next wave of snowfall moves in later tonight. https://t.co/DigZ4CXndc