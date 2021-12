Aparente cápsula del tiempo aparece en estatua de Lee

Los trabajadores que están terminando de retirar un pedestal gigantesco que sostenía la estatua del general confederado Robert E. Lee en Richmond hallaron lo que parece ser una segunda cápsula del tiempo largamente buscada, informó el gobernador de Virginia, Ralph Northam, el lunes.

El gobernador publicó en Twitter fotos de una caja al ser retirada del lugar y dijo que los curadores la estaban estudiando.

Se prevé que la caja sea abierta el martes por la tarde. Se desconoce el estado de conservación del contenido.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2