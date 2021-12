Éstos son los derechos de los indocumentados en Estados Unidos

En Estados Unidos habitan alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados provenientes de diferentes partes del mundo que laboran y aportan diariamente a la economía del país. Muchos de ellos son parte de la fuerza de trabajo que ayudó, y sigue ayudando, a mantener a flote al país durante esta pandemia al ser parte de los trabajos esenciales.

Sin embargo, muchos de los inmigrantes sin papeles, cuyo estatus migratorio es considerado “ilegal”, han sido y siguen siendo víctima de discriminación legal por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Durante el periodo del expresidente Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó redadas masivas en sitios de trabajo donde laboran inmigrantes indocumentados, a quienes los aprehendían para posteriormente deportarlos a sus países de origen.

Después de ser el blanco de las políticas antiinmigratorias de Trump, el Gobierno de Biden intenta proteger a los inmigrantes sin papeles; no obstante, los esfuerzos de Biden y los demócratas en el Congreso no fueron suficientes para que millones de indocumentados tuvieran la oportunidad de tener una vía a la ciudadanía por medio del proyecto Build Back Better (Reconstruir mejor).

Derechos fundamentales de indocumentados

Pese a que la búsqueda de reconocer el trabajo de los indocumentados en el país por medio de políticas (por ejemplo, acabar con las redadas masivas) no ha logrado otorgar una vía a la ciudadanía y dar un estatus legal, los inmigrantes sin papeles sí tienen derechos.

Al habitar Estados Unidos, los indocumentados comparten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, etc.

Asimismo, los inmigrantes sin papeles también tienen derechos más específicos que los protegen de la deportación y de un trato injusto por parte de las autoridades.

Derechos procesales en deportación

Desde 1903, gracias al caso Yamataya v. Fischer, la Corte Suprema falló que el Servicio de Inmigración y Naturalización no pueden deportar a alguien sin que se le haya realizado una audiencia siguiendo el debido proceso constitucional. Desde ese momento, los derechos procesales de los indocumentado han evolucionado.

Ahora, los indocumentados que enfrentan la deportación tienen derecho a una audiencia frente a un juez inmigratorio; ser representado por un abogado (el cual no será pagado por el Gobierno); un aviso de cargos imputados; una razonable oportunidad para examinar evidencia y testigos del Gobierno; una interpretación competente para inmigrantes que no hablen inglés; y una prueba clara y convincente de que los fundamentos del Gobierno para la deportación son válidos.

