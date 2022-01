Es oficial: Bucs rescinden el contrato de Antonio Brown

Los Buccaneers de Tampa Bay terminaron oficialmente la relación con Antonio Brown, rescindiendo el contrato del receptor que reclamó ser despedido en medio de un partido por no jugar por una lesión en el tobillo.

Los Bucs dieron a conocer la acción el jueves, un día después de que Brown rompió el silencio sobre su extraña salida de la victoria del domingo pasado sobre los Jets de Nueva York.

Brown se quitó el jersey, las hombreras, la camiseta y guantes, y abandonó el campo después de un intercambio con el entrenador Bruce Arians, que dijo luego del partido que el jugador ya no formaba parte del equipo.

El receptor, que tiene un largo historial de problemáticas conductas dentro y fuera del campo —incluido haber sido acusado por dos mujeres de abuso sexual, una de ellas afirmó que la había violado –, dijo que abandonó de manera abrupta después de que lo dieran de baja por rehusarse a reingresar debido a su tobillo.

Motivo de despido de Brown

El receptor, que comenzó su carrera con los Steelers de Pittsburgh, aventó parte de su equipo a las gradas y saludando a los aficionados en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, después de que fue recortado por rehusarse a volver a ingresar al terreno de juego debido a su tobillo.

“Si bien Antonio recibió tratamiento médico en el tobillo y fue enlistado en el reporte de lesiones previo al juego del domingo pasado, recibió autorización para jugar por parte de nuestro equipo médico antes del inicio del partido y en ningún momento durante el encuentro indicó a nuestro personal médico que no podía jugar”, señalaron los Bucs en un comunicado.

“Hemos intentado, en varias ocasiones durante esta semana, programar una evaluación por un ortopedista externo, pero Antonio no ha cooperado”, añade el comunicado. “Preservar la salud y bienestar de nuestros jugadores es lo más importante para nuestra organización”, señala.

Sin especificar cuál era el tobillo que se lesionó, Brown, a través de un comunicado publicado por su abogado el miércoles, dijo que una resonancia magnética realizada un día después del partido mostraba fragmentos de hueso rotos, una rotura de ligamentos y una pérdida de cartílago “que son más que dolorosos. Se puede ver el hueso abultado desde el exterior”.

Brown no estaba lesionado: Arians

Arians dijo el lunes que Brown no dijo que estaba lesionado cuando se rehusó a seguir jugando contra los Jets. El entrenador ha rechazado discutir lo que se dijo en la conversación que sostuvo con el jugador y ha insistido que “no tengo idea” de por qué Brown reaccionó de la forma que lo hizo.

Pese a decir después del juego que Brown ya no formaba parte de los campeones defensores del Super Bowl, el receptor de 33 años de edad había permanecido en el roster. El reporte de lesiones del miércoles señaló que la ausencia de Brown de los entrenamientos no estaba “relacionada con una lesión”.

El comunicado de Brown, que dio a conocer a través de su abogado Sean Burstyn, acusó de un encubrimiento. Dijo que el receptor tenía programada una cirugía para reparar su tobillo.

«No renuncié»

“No renuncié. Me dieron de baja. No abandoné a mis hermanos. Me echaron”, advirtió Brown.

“Que me despidieran en la banca por una dolorosa lesión fue suficientemente malo. Luego vino el ‘giro’ y el entrenador negó en televisión nacional que sabía sobre mi tobillo. Eso es 100% inexacto”, agregó el receptor. “No sólo sabía que me había perdido varios encuentros por lesión, él y yo intercambiamos mensajes de texto días antes en los que reconoció saber sobre la lesión”.

Brown se lesionó el tobillo en el triunfo en Filadelfia a mediados de octubre y vio actividad hasta el 26 de diciembre ante Carolina en un lapso que incluyó una suspensión de la NFL de tres partidos por falsificar su estatus de vacunación contra el COVID-19.

Brown llegó a los Bucs a mediados de temporada tras cumplir una suspensión de ocho encuentros por múltiples violaciones a la política de conducta de la liga.

