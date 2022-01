¿Recibes crédito tributario por hijo? Podrías recibir doble pago en febrero

La Casa Blanca afirmó que el Gobierno del presidente Joe Biden está considerando la opción de dar pagos dobles de los créditos tributario por hijo en febrero, con la condición sine qua non de que se apruebe en este enero la agenda política de gasto social Build Back Better (Reconstruir mejor).

La aprobación del proyecto de Ley de Gasto Social de 1.75 billones de dólares aún está en disputa dentro del mismo Partido Demócrata. El único senador demócrata — y con eso es suficiente para que esté en gran peligro la aprobación — que se opone al plan Build Back Better como está redactado es Joe Manchin (Virginia Occidental), que ha dicho públicamente que no votará a favor del proyecto de ley.

Con ese obstáculo, el voto en el pleno del Senado continúa aplazándose. El líder de la mayoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, planeaba realizar el referéndum antes de Navidad, pero no logró cumplir con su cometido.

Con la reforma migratoria que daría perdón a la deportación y permisos laborales a millones de indocumentados en el fracaso, lo último que les queda a rescatar a los demócratas es más programas sociales, como el crédito tributario por hijos.

Último pago de crédito tributario por hijo

Debido a que no se logró aprobar el Build Back Better antes de Navidad, el último pago del crédito fiscal por hijo extendido se dio el 15 de diciembre, por lo cual las familias que se habían beneficiado con la extensión ya no lo recibirán en enero.

Para aclarar, el crédito tributario por hijo ya existía. Lo que hizo Biden fue extenderlo. Antes se les permitía pedir a los padres hasta 2,000 dólares por cada hijo elegible menor de 17 años. Para la devolución de impuestos del 2017, los padres podían reclamar hasta 3,000 dólares por cada hijo de seis a 17 años y 3,600 dólares para menores de seis.

Debido a que los padres no recibirán los pagos adelantados del crédito tributario por hijo en enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Paski informó en diciembre que se estudia la posibilidad de que se haga el pago duplicado en febrero, el cual contendría el pago de enero y el de febrero.

