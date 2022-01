Senador Menéndez confía en agregar perdón a la deportación para indocumentados en «Build Back Better»

El senador Bob Menéndez (Nueva Jersey) no pierde la esperanza de encontrar una forma de meter una protección para inmigrantes indocumentados después de la debacle en el Senado.

En diciembre del 2021, la parlamentaria Elizabeth MacDonough del Senado rechazó la propuesta de los demócratas, el Plan C, con el cual se daría un perdón a la deportación y un permiso laboral para alrededor de 7 millones de inmigrantes indocumentados.

Como se puede entender, el Plan C fue la tercera propuesta de los congresistas del Partido Demócrata en ser rechazada por la árbitro imparcial de la Cámara Alta, que argumentó que una reforma migratoria tenía más impacto fuera de un proyecto presupuestal.

La aprobación de la parlamentaria MacDonough es necesaria para que pase el proceso de reconciliación y los demócratas puedan aprobar el proyecto de ley con una mayoría simple en el Senado, con la cual cuentan los demócratas. La Cámara Alta está dividida con 50 senadores demócratas y 50 republicanos, pero los demócratas tienen la ventaja de que la vicepresidente Kamala Harris puede hacer el desempate y así lograr la aprobación del proyecto de ley de gasto social Build Back Better (Reconstruir Mejor).

Menéndez afirmó que la agenda Build Back Better avanzará a pesar del estancamiento en que se encuentra debido a la intransigencia del senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin.

Además, el senador latino dijo que el plan todavía poder contener la modificación en la Ley del Registro, con la cual los indocumentados podrían acceder a la solicitud de la residencia permanente o Green Card, la cual es la vía a la ciudadanía.

El periodista Pablo Manríquez, de Latino Rebels, informó vía Twitter que preguntó al senador Menéndez sobre el camino a la ciudadanía. El senador demócrata contestó que “es un trabajo en progreso”, y agregó que “asumiendo que continuemos con el Build Back Better, será en el camino más amplio que pueda hacerlo. Eso podría ser el registro, pero podría ir más allá”.

Asked @SenatorMenendez about the promised citizenship pathways. "That's a work in progress," he said. "Assuming we move forward on Build Back Better, it will be the broadest I can make it. That might be registry, but it could be beyond."