¿Cuándo serán?: Todo lo que tienes que saber sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

En medio del boicot diplomático de Estados Unidos, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 están a punto de comenzar.

Las Olimpiadas de Invierno están programadas para que inicien el próximo 4 de febrero, aunque algunas competencias se iniciarán desde antes de la fecha de inauguración, como partidos de curling, hockey sobre hielo de la rama femenina y las primeras eliminatorias de esquí acrobático en la modalidad de moguls.

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a cabo el 20 de febrero en el Estado Nacional de Beijing. Esto significa que el torneo internacional con los mejores atletas del mundo tendrá 20 días de competencias (contando las eliminatorias previas a la inauguración) con 15 disciplinas.

En Estados Unidos, las Olimpiadas de Invierno serán televisadas desde las 3:30 a.m. hora del Pacífico (5:30 a.m. hora central | 6:30 a.m. hora del Este). NBC y Peacock las transmitirá en vivo.

Las disciplinas de Olimpiadas de Invierno

Biatlón

Bobsleigh

Combinada nórdica

Curling

Esquí alpino

Esquí de fondo

Hockey hielo

Luge

Patinaje artístico

Patinaje de velocidad

Patinaje de velocidad en pista corta

Saltos de esquí

Skeleton

Snowboard

Problemas con COVID-19

Pese al incremento de contagios de COVID-19, alimentados por la altamente contagiosa variante ómicron, el Gobierno chino ha dado luz verde a que se realicen los Juegos Olímpicos de Invierno, de la misma manera en que se realizaron los Juegos Olímpicos en Tokio 2021.

A poco más de dos semanas, el Gobierno de China puso en confinamiento a más de 20 millones de personas y puso en funcionamiento una segunda ronda de pruebas masivas en Tianjin, ciudad con 14 millones de habitantes ubicada a una hora de Beijing.

Aficionados

Los aficionados estarán separados de la burbuja de los deportistas y organizadores. Las personas que viven en China también deberán hacer cuarentena al salir de la burbuja para volver a casa.

El Comité Olímpico Internacional anunció que los aficionados extranjeros no podrán asistir a las competencias.

¿Qué pasa con el boicot?

Estados Unidos realizará el boicot contra los Juegos Olímpicos de Invierno como crítica contra la violación de derechos humanos en la región de Sinkiang. Grupos de derechos humanos han acusado a China de genocidio en esa región, pero el país asiático lo niega.

Los países que se unieron a Estados Unidos al boicot diplomático son Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó unirse al boicot, al cual llamó “insignificante”.

