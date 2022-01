Lo último sobre los créditos tributarios por hijo en plan de gasto social “Build Back Better” de Biden

Comenzando este año, millones de familias estadounidenses no pudieron recibir el pasado 15 de enero los pagos por adelantado de los créditos tributarios por hijo (Child Tax Credit, en inglés), los cuales los habían recibido el año pasado a partir de julio.

Los créditos tributarios por hijos fueron parte del paquete de estímulo aprobado por el mandatario Joe Biden, el “American Rescue Plan” (Plan de Rescate para Estados Unidos), el cual incluyó la mejora fiscal en ayuda para las familias afectadas por la crisis económica (al parecer únicamente para la gran mayoría de los estadounidenses, ya que el 1% más rico reportó ganancias récord que incluso superaron las ganaancias del 2019) provocada a su vez por la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

El motivo por el cual millones de familias del país no pudieron ver llegar el pago por adelantado del crédito fiscal por hijo fue que el Congreso federal no logró aprobar la agenda de gasto social de Biden, el “Build Back Better” (Reconstruir mejor), conocido mejor como BBB.

Contra la pobreza infantil

Incluso antes de que el Servicio de Rentas Internas (IRS) emitiera los últimos pagos del crédito tributario por hijo el 15 de diciembre, múltiples estudios ya habían señalado el impacto favorable de la medida económica para disminuir la pobreza infantil.

Una investigación del Centro sobre el Presupuesto y Políticas Prioritarias (CBPP, por sus siglas en inglés) encontró que extender la mejora de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijo podría reducir potencialmente la pobreza infantil alrededor de un 40%.

Dados los resultados favorables, senadores demócratas apoyaron que los créditos tributarios por hijo se incluyeran también en el plan Build Back Better; sin embargo, disputas dentro del mismo Partido Demócrata sobre la inclusión de una reforma migratoria, así como el tamaño del gasto presupuestario pedido de 1.75 billones de dólares, frenó que se votara.

En diciembre pasado, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, había mostrado confianza en que la Cámara Alta podría llegar a una votación en el pleno incluso antes de Navidad.

Ahora, entrando en la tercera semana del 2022, cuando Biden cumple su primer año de Gobierno, el Senado continúa sin una solución para llevar a la votación el Build Back Better.

El obstáculo llamado Manchin

Mientras tanto, el Partido Demócrata tiene en sus filas a un propio enemigo en casa que se ha opuesto a las medidas más atractivas para los votantes, como la reforma migratoria que daría permisos laborales y perdón a la deportación a millones de indocumentados: nada menos que el senador Joe Manchin.

Ahora, según reportes, Manchin quiere poner restricciones de elegibilidad para los créditos tributarios por hijo, lo cual limitaría a un gran número de familias que recibieron el pago por adelantado del crédito fiscal el año pasado.

Los pagos por adelantados del crédito tributario por hijo fueron emitidos por el IRS a partir del 15 de julio al 15 de diciembre, con un total de 6 pagos enviados, uno por cada mes.

Importancia de Manchin

La restricción que Manchin quiere incluir es que se ponga un requerimiento de trabajo. Algunos congresistas progesistas como Pramila Jayapal (Washington), han criticado la aportación del senador demócrata. Por ejemplo, Jayapal señaló en Twitter que “los infantes necesitan comer, ya sea que sus padres tengan empleo o no”.

Para que los demócratas puedan aprobar sus políticas de gasto social, necesitan tener todos los votos que tienen en el Senado, es decir, cada uno de los 50 senadores demócratas; debido a esta situación, la disidencia de Manchin genera un gran problema para que Biden pueda aprobar su megaproyecto de ley.

Con este escenario, congresistas demócratas han opinado en aprobar el proyecto de ley por partes; por ejemplo, votar por separado la medida sobre los créditos tributario por hijo.

