Raúl Jiménez lesionado con Wolverhampton, ¿en duda con selección mexicana?

Raúl Jiménez se perdió el juego con el Wolverhampton y hay temor de que por lesión no esté al cien por ciento para su compromiso con Selección Mexicana.

Raúl Jiménez es uno de los delanteros con los que cuenta la Selección Mexicana dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino. Sin embargo, el delantero no estuvo en su compromiso de Premier League del Wolverhampton ante el Brentford, por lo que hay temor en el entorno del Tri de que el atacante no se recupere.

El atacante no estuvo en la convocatoria de los Wolves para el compromiso de este sábado y el técnico del club, Bruno Lage, detalló en conferencia de prensa que fue porque presentó molestias musculares y prefirieron guardarlo. “Tiene problemas en la zona de la pantorrilla. No lo queremos arriesgar para no generar problemas mayores”.

