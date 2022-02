Lo último: ¿Qué pasa con el proyecto de ley Build Back Better? Senador demócrata dice que está “muerto”

Después de más de seis meses de negociaciones entre demócratas y republicanos sobre la agenda de gasto social Build Back Better (Reconstruir mejor) del presidente Joe Biden, un senador demócrata la ha declarado “muerta”.

El proyecto de gasto social de 1.75 billones de dólares es la principal propuesta de Joe Biden como jefe del Gobierno federal, pero debido a desacuerdos con el partido opositor no ha logrado aprobarse.

El Build Back Better pretende ser un hito en el presupuesto estadounidense con la intención de cambiar el rumbo del país. En ésta, hay dos medidas altamente populares: una reforma migratoria y la ampliación del beneficio del crédito tributario por hijo, el cual ya ha tenido buenos resultados desde su implementación en el plan de rescate por la pandemia de COVID-19, el American Rescue Plan, pero que llegó a su fin el pasado diciembre.

La reforma migratoria, que pasó de la promesa de Biden de abrir la vía a la ciudadanía para indocumentados a ser reducida a un perdón a la deportación y permisos de trabajo, fue expulsada del proyecto de ley por la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, quien justificó su decisión argumentando que la reforma migratoria no podía ser incluida en un proyecto presupuestal.

Declaración de senador Manchin

Ahora, tras ese revés sufrido por los demócratas en diciembre del 2021, el senador demócrata Joe Manchin, el principal obstáculo de la propuesta de Biden, la declaró “muerta”.

El corresponsal del Congreso federal por parte de CNN, Manu Raju, informó por medio de un tuit que Manchin dijo que el proyecto de ley Build Back Better está “muerto”.

“Senador Joe Manchin, cuestionado sobre el Build Back Better, dijo: ‘¿Cuál proyecto de ley Build Back Better? No sé de qué están hablando’. Le pregunté si había tenido algunas pla´ticas desde diciembre. ‘No, no, no, no. Está muerto’, reportó en un tuit Raju.

Sen. Joe Manchin, asked about Build Back Better, said: “What Build Back Better bill? I don’t know what you guys are talking about.”



I asked him if he’s had any talks on the matter since December. “No, no, no, no. It’s dead.” — Manu Raju (@mkraju) February 1, 2022

Tras la declaración de Manchin, el senador por Vermont y presidente del Comité del Presupuesto, Bernie Sanders, dijo que Manchin se está poniendo del lado del “mundo empresarial de Estados Unidos” (corporate America) al declarar el proyecto de gasto social como “muerto”.

“Cuando tienes una propuesta que tiene un apoyo abrumador del pueblo estadounidense, y está dirigido a las largamente descuidadas crisis que enfrentan los trabajadores estadounidenses, no podemos permitir que muera”, dijo Sanders, según lo citó Raju.

“Y si el Sr. Manchin decide ponerse del lado del mundo empresarial de Estados Unidos en este tema, ese es su problema. Pero para mí, y creo que para millones de estadounidenses, tenemos que pelear por las necesidades de las familias trabajadoras”, dijo Sanders a Raju.

Bernie Sanders suggests Manchin siding with “corporate America” after he said BBB is “dead.”



“When you have a proposal that has the overwhelming support of the American people, and it's addressing the long neglected crises facing working people, we cannot allow that to die.” — Manu Raju (@mkraju) February 1, 2022

Más Noticias

Ve también:

Senador Menéndez confía en agregar perdón a la deportación para indocumentados en «Build Back Better»

Tiempo de espera para procesar solicitud de Green Card aumentó de 6 a 12 meses en 2021

Victoria para indocumentados: Miles de inmigrantes podrán tramitar su licencia de conducir