Belinda rompe el silencio por primera vez tras ruptura con Christian Nodal

Tres días después de que fue confirmada su ruptura del cantante Christian Nodal, Belinda se expresó sobre sus sentimientos ante esta situación.

“Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, escribió Belinda en una historia en Instagram en relación a su ruptura con Nodal, con quien estaba comprometida.

La relación de Belinda con Nodal fue confirmada por la pareja en agosto del 2020 y su compromiso se anunció en mayo del 2021.

Asimismo, la cantante mexicana de 32 años agradeció a sus fans y les pidió “que nuestra energía sea de amor y respeto hacia los demás” y agregó que está empezando “una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

Su comunicado lo concluyó con una frase de la escritora francesa Simone de Beauvoir: “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’. – Simone de Beauvoir”.

Inmediatamente después de la ruptura, rumores sobre la posible causa comenzaron a surgir en redes. El último de éstos fue de que Nodal estuvo en casa de su exnovia cuando era novio de Belinda y ella se encontraba en Nueva York, lo cual pudo haber provocado molestias en la pareja.

