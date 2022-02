Funcionario de EEUU: Rusia desplegó 7,000 soldados más

Rusia ha desplegado a otros 7,000 soldados cerca de la frontera con Ucrania en los últimos días, acciones que contradicen las afirmaciones del presidente Vladimir Putin de que se retiraría a las tropas de la región, aseveró el miércoles un alto funcionario del gobierno estadounidense.

Tensiones entre Rusia y Ucrania

Rusia ha posicionado cerca de 150,000 efectivos al este, norte y sur de Ucrania, según estimados de países de Occidente. Moscú niega que planee una invasión, y esta semana anunció el retiro de algunos soldados y armamento. Si bien no hay muchos detalles y el retiro es únicamente parcial, las declaraciones de Rusia han reducido la temperatura política luego de varias semanas de recrudecimiento en las tensiones.

El funcionario de Estados Unidos indicó que ha habido un marcado aumento en las afirmaciones falsas de los rusos, incluyendo reportes de fosas comunes de civiles supuestamente asesinados por las Fuerzas Armadas de Ucrania; señalamientos de que Estados Unidos y Ucrania desarrollan armas químicas o biológicas, y acusaciones de que Occidente está canalizando guerrilleros.

El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir en público operaciones delicadas. El funcionario no presentó evidencia.