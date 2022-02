Así es la propuesta republicana para que indocumentados obtengan la Green Card y ciudadanía

La representante republicana María Elvira Salazar (Florida) presentó este martes un proyecto de ley que tiene la intención de que los inmigrantes indocumentados puedan obtener la residencia permanente, también llamada “Green Card”, por medio de pagos anuales de 1,000 dólares por un periodo de 10 años.

El proyecto de ley propuesto por Salazar lleva el nombre de Dignity Act y permitiría que millones de inmigrantes indocumentados puedan obtener la residencia permanente por medio de sus bolsillos.

Salazar, representante federal del distrito 27 de Florida, dice que el dinero anual pagado para la residencia legal por los inmigrantes será destinado para la vigilancia en la frontera sur del país.

“[La propuesta] aborda la situación en la frontera, la economía y la situación laboral [de los migrantes]”, dijo la representante republicana en la rueda de prensa, según citó Telemundo.

Reforma migratoria demócrata

La propuesta de Salazar viene en momentos en que la reforma migratoria pende de un hilo en el Congreso. El año pasado, la parlamentaria del Senado, Elizabeth Macdonough, rechazó incluir en el proceso de reconciliación del proyecto de ley Build Back Better las tres propuestas demócratas de una reforma migratoria, incluidas las primeras dos propuestas que buscaban abrir una vía a la ciudadanía; la tercera, conocida como Plan C, ya no incluía una vía a la naturalización, pero sí perdón a la deportación y un permiso laboral.

El Dignity Act de Salazar pide que los inmigrantes indocumentados paguen anualmente su residencia permanente, ya que exige un pago de 10,000 dólares por 10 años. Los 10,000 dólares se dividen en 1,000 dólares anuales por diez años.

El costo del trámite de una Green Card es de alrededor de 2,000 dólares, aunque el costo depende del tipo de obtención, ya sea por parentesco o empleo, o bien solo sea un ajuste de estatus. La vigencia de la Green Card es de 10 años, aunque hay otra residencia permanente condicionada que tiene una vigencia de dos años, y ya no se debe volver a pagar hasta que se haga la renovación.

Requisitos de para obtener Green Card con Dignity Act

El proyecto de ley Dignitiy Act impone varios requisitos económicos y cívicos a los inmigrantes indocumentados que quisieran tramitar la Green Card. Primero está el pago de 10,000 dólares durante 10 años (que es lo que dura la vigencia), aprobar una verificación de antecedentes penales, pagar impuestos y además destinar un 2% de sus ingresos a un programa de vigilancia fronteriza.

Al concluir el período de pago de 10 años, la persona puede continuar ahora en un programa de nombre Plan de la Redención que es de cinco años. Éste sería un paso para obtener la ciudadanía. En este paso, el programa también exige un pago, pero esta vez de 7,500 dólares al American Worker Fund. En este paso los inmigrantes indocumentados deberán aprender inglés y colaborar en trabajos voluntarios.

