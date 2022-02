California: Lanzan campaña para ayudar a 2 millones de inmigrantes a obtener ciudadanía

La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) se unió con más líderes para lanzar una campaña para ayudar a cerca de dos millones de inmigrantes elegibles para conseguir su ciudadanía en este 2022.

NPNA se unió con “CHIRLA SEIU para lanzar la campaña a lo largo de todo el estado ‘¡Naturalizar a #2millonesenel2022!’ con exención de tarifas para ciudadanía para californianos elegibles”.

La campaña fue anunciada este martes y forma parte de una labor nacional para alentar a 2 millones de residentes que podrían obtener la ciudadanía antes de que concluya el 2022.

We're partnering with @CHIRLA @SEIU to launch a statewide "Naturalize #2Millionby2022!" campaign, with citizenship fee waivers for eligible Californians.



Become a #NewAmericanVoter by signing our pledge: https://t.co/aXCgpJDzCjhttps://t.co/QGsw9PHdcl