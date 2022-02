Sur de California enfrenta su tormenta invernal más fría de la temporada

El sur de California experimentará este martes su tormenta invernal más fría con lluvias ligeras, viento intenso y nevadas en las montañas de la región, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Los Ángeles.

En un tuit, el NWS de Los Ángeles informó que se espera lluvia y nieve en zonas de baja elevación del suroeste de California el martes y miércoles.

“¡Esta es la tormenta más fría que hemos tenido en este invierno! Se esperan no altas totales, pero en temperaturas frías y ráfagas muy frías”, escribió el NWS.

Rain and low elevation snow will affect SW CA Tue-Wed. This is the coldest storm we have had this winter! Not high totals, but cold temps and very cold wind chills expected. #SoCal #CAwx pic.twitter.com/3MjKwZ2AaC