Louis C.K. está en Kiev y dará presentaciones de stand-up en medio de la invasión rusa

El comediante de stand-up caído en desgracia por acusaciones de acoso sexual Louis C.K. se encuentra en Kiev, Ucrania, mientras las tropas rusas dan inicio formalmente a la invasión.

El comediante Louis C.K. está dando presentaciones de comedia stand-up y parece que no cancelará sus eventos pese a la destrucción que ocurre a su alrededor.

Louis C.K. aún tiene programado dar presentaciones cómicas en el Palacio Nacional de las Artes en Kiev.

Un usuario de Twitter, Patrick Verisimilitude, publicó un tuit en el que avisa que los eventos del comediante de 54 años continúan programados para el 25 y 26 de febrero del 2022.

“El show de Louis C.K. en Kiev no ha sido cancelado”, escribió el usuario de Twitter, y adjunto una imagen que lee: “Queridos asistentes, la presentación de Louis C.K. tendrá lugar, como planeado, el 25 y 26 de febrero del 2022. Los boletos para la presentación de Louis C.K comprados antes siguen válidos para nuevas fechas y no requieren un cambio”.

The Louis CK Show in Kyiv has not been cancelled pic.twitter.com/gleeAJkM5Q