Videos: Así fueron las primeras horas de la invasión rusa a Ucrania

La mañana de este jueves se cumplieron las palabras de un embajador ruso ante la Unión Europea, que dijo que las “guerras en Europa casi nunca comienzan un miércoles”.

Los ucranianos comenzaron esta mañana con el sonido de ataques aéreos, explosiones en distintas zonas de su país, incluida la capital Kiev, y con tanques rusos cruzando la frontera.

Los videos del inicio de la conflagración inundaron las redes sociales, canales de televisión y sitios web de noticias.

En pocas horas, los registros de las víctimas letales comenzaron a subir, contando a soldados y civiles. Hasta la tarde de este jueves, autoridades informaron que hay al menos 57 muertos y 169 heridos.

Toma y ataques a aeropuertos

Entre los primeros puntos de ataque se contaron los aeropuertos. En Twitter, un usuario subió un video de un reportaje de CNN en el que se ve el momento en que fuerzas rusas están tomando el control del Aeropuerto Internacional Antonov, ubicado en las afueras de Kiev.

This is absolutely insane. CNN is literally standing next to Russian forces as they take a Ukrainian airport just outside of Kyiv. pic.twitter.com/Nif9xxs8Mx — Marcel Dirsus (@marceldirsus) February 24, 2022

Previamente, las autoridades ucranianas ya habían confirmado un ataque aéreo sobre el aeropuerto Antonov. Christopher Miller, periodista y corresponsal de BuzzFeed, escribió en la publicación del video: «Confirmado por autoridades ucranianas. Un ataque aéreo grande con helicópteros Mi-8 en el Aeropuerto Internacional en Hostomel. El Ministro del Interior dijo que Rusia tomó el control. Muy peligroso; está a solo 15 minutos al oeste de carreteras de la capital [Kiev]».

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

Ubicación de aeropuerto Antonov

Ataques a infraestructura civil

Los ataques también destruyeron apartamentos de vivienda en la segunda ciudad más grande Ucrania, Járkov. Un video de Reuters compartido por The New York Times en Twitter muestra la destrucción en una zona de la ciudad. Ese video muestra una posible evidencia de un ataque a una infraestructura civil. El Times escribe: “Video del jueves muestra edificios de apartamentos en llamas cerca de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania”.

Video on Thursday showed burning apartment buildings near Kharkiv, Ukraine’s second largest city. The footage is evidence of a possible attack on civilian infrastructure.https://t.co/RuuvTtW1TI pic.twitter.com/pSBq6hNnGj — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022

Alrededor de las 3:00 p.m., periodistas de CNN ven avanzar a los tanques rusos hacia territorio ucraniano. En el video se encuentran en Belgorod, una región cercana a la frontera con Ucrania.

Russian tanks rolling past @fpleitgenCNN while he's live on air. "That is the road leading to Ukraine." pic.twitter.com/N02h0whaHQ — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 24, 2022

Ante los ataques aéreos, las personas civiles iniciaron a buscar refugio en las estaciones del metro en la ciudad Járkov, donde ya había edificios destruidos.

El periodista y fotógrafo del Washington Post publicó un video en Twitter, donde describió la escena: “Cientos de personas, incluidas muchas mujeres y niños, están en estos momentos refugiándose dentro de una estación del metro en Járkov, Ucrania, mientras las explosiones se escuchan en la ciudad”.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU — Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022

En una de las primeras imágenes de la invasión, y una de las más impactantes, se ve el ataque de helicópteros rusos a un aeropuerto

Durante la noche de la víspera del inicio formal de la invasión rusa, la ciudad de Kiev hizo sonar sus sirenas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin anunciara que realizaría “operaciones militares especiales”.

Air raid sirens sound in Kyiv after Russian Pres. Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine. https://t.co/mSLyAPWJRI pic.twitter.com/OPjSrwlJWt — ABC News (@ABC) February 24, 2022

