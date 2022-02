Protestas contra invasión rusa a Ucrania se extienden en todo el mundo

Alrededor de 60 ciudades en Rusia protestaron contra el Gobierno del presidente Vladimir Putin por la violenta invasión a Ucrania que efectuó el pasado jueves.

Hasta este viernes, 1,844 personas fueron arrestadas por protestar contra el Gobierno de Putin. Más de 1,000 fueron detenidas en Moscú.

Después de que Rusia lanzará los primeros misiles, el Comité de Investigación ruso emitió un aviso a la población que no participara en “disturbios masivos y mítines vinculados a la tensa situación de la política exterior”, y catalogó estas acciones como “criminales” que podrían tener “serias consecuencias legales”.

Los manifestantes contra la invasión rusa usaron pancartas y cantos que decían “¡No a la guerra!” mientras que las autoridades usaban megáfonos para dispersar a las personas además de comenzar a arrestarlas.

Las protestas contra la invasión no sólo ocurrieron en Rusia. Las manifestaciones también ocurrieron en París, Francia, Sidney, Australia, Bari, Italia, Estanbul, Turquía, así como en ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Washington D.C.

Las personas de Latinoamérica también se unieron al llamado de pedir fin a la invasión. En la Ciudad de México, personas protestaron frente a la embajada de Rusia.

En el primer día de la invasión, Ucrania reportó 137 muertos. Este viernes, la ofensiva militar rusa se acerca a la capital Kiev.

Videos de las protestas

People in Russia protest against Putin's invasion of Ukraine.

Say no to #WWIII #Russia pic.twitter.com/JA4nAnvTV4 — schoolboy (@schoolboyefr) February 25, 2022

Large scale protests against Russia taking place in Vienna.#Ukraine pic.twitter.com/hbBrbW7Eqa — Ukraine Updates (@WW3updated) February 25, 2022

"Arrest Putin, not me, damn it!" #ukraine #Russia



Retweet if you think so.



anti-war protest in St. Petersburg, Russia pic.twitter.com/MHNQbOAw9f — Russia Ukraine Updates (@itswpceo) February 24, 2022

Powerful.



Russian citizens burning their passports in Tel Aviv in front of the Russian embassy during a protest to call for an end to #Russia’s aggression towards #Ukraine.#UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/lwG4D2NJzy — Zina Rakhamilova (@PrincessZeeGirl) February 24, 2022

