LO ÚLTIMO SOBRE INVASIÓN RUSA: Ucrania pide repatriar a soldados rusos muertos

Las noticias más recientes sobre de la crisis entre Ucrania y Rusia:

Las muertes en el séptimo día

MOSCÚ – Un portavoz del Ministerio de Defensa ruso dice que 498 soldados rusos han muerto en Ucrania y 1,597 han resultado heridos.

El general de división Igor Konashenkov rechazó los informes sobre “pérdidas incalculables” de los rusos e informó sobre las bajas de Moscú por primera vez desde el inicio del ataque el jueves pasado.

Konashenkov también dijo que más de 2,870 soldados ucranianos han fallecido y unos 3,700 resultaron heridos, mientras que otros 572 fueron capturados.

Los funcionarios ucranianos aún no han comentado las cifras y no pudieron verificarse de inmediato.

Rusos bombardean Járkiv

JÁRKIV, Ucrania — Un funcionario ucraniano dijo el miércoles que se detuvo el avance de las tropas rusas en Járkiv, pero que los rusos respondieron con un intenso bombardeo sobre la segunda ciudad de Ucrania.

“Járkiv hoy es el Stalingrado del siglo XXI”, dijo Oleksiy Arestovich, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Oleg Sinehubov, jefe de la administración regional de Járkiv, dijo que en las últimas 24 horas 21 personas murieron y al menos 112 resultaron heridas por la invasión rusa.

Arestovich dijo que varios aviones rusos fueron derribados sobre Járkiv.

Cerveceros artesanales checos se unen para ayudar a Ucrania

PRAGA — Decenas de cerveceros artesanales en República Checa están uniendo fuerzas para ayudar a Ucrania.

Más de 40 cerveceras artesanales participarán el sábado en el festival de la cerveza “Drink for Ukraine” en el Centro de Congresos de Praga. Todos los cerveceros contribuirán con unos 100 tipos de cerveza gratis para el festival.

También donarán rarezas cerveceras que serán subastadas en el festival.

Todo el dinero de las ventas y la subasta se enviará a la organización humanitaria People In Need que ayuda los ucranianos

“Ayudamos haciendo lo que mejor sabemos hacer: buena cerveza”, dijo la coorganizadora del festival, Karolina Chroustovska.

Más de 874,000 personas han huido de Ucrania: ONU

GINEBRA — La agencia de refugiados de la ONU dice que más de 874,000 personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió la semana pasada y la cifra está “aumentando exponencialmente”.

La portavoz de ACNUR, Shabia Mantoo, dijo el miércoles que la agencia había proyectado previamente que hasta 4 millones de personas podrían huir de Ucrania, pero señaló que el organismo reevaluará su pronóstico.

Las últimas cifras muestran que más de la mitad han ido a Polonia, unos 116,300 a Hungría y más de 79,300 a Moldavia. Otros 69,000 se han ido a otros países europeos y 67,000 han huido a Eslovaquia.

Bancos rusos, vetados del sistema de transferencias SWIFT

BRUSELAS — La Unión Europea vetó el miércoles a siete bancos rusos del sistema internacional de transferencias SWIFT.

Pero perdonó a Gazprombank y Sberbank dos instituciones financieras en Rusia que son clave para las importaciones de energía de la UE.

La exención de esos dos bancos subraya la dependencia del bloque de la energía rusa y el papel central de las dos instituciones financieras en la gestión de pagos para ese negocio.

Los siete bancos sancionados son: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VEB y VTB.

Japón aceptará refugiados de Ucrania

TOKIO — Japón aceptará refugiados de Ucrania, anunció el primer ministro Fumio Kishida a los periodistas el miércoles. La oferta incluye a los ucranianos que han huido a Polonia.

“Planeamos comenzar primero con aquellos que tienen familiares y amigos en Japón, pero no nos detendremos allí y responderemos desde un punto de vista humanitario”, dijo Kishida a los periodistas.

La oferta japonesa es inusual, aunque Japón ha aceptado refugiados antes, de varias naciones, aunque en cantidades muy pequeñas.

Delegación rusa, lista para reanudar conversacoines con Ucrania

MOSCÚ – Un portavoz del Kremlin dice que la delegación rusa está lista para reanudar las conversaciones sobre la guerra con funcionarios ucranianos el miércoles en la noche.

“En la segunda mitad del día, cerca de la noche, nuestra delegación estará en el lugar a la espera de los negociaciones ucranianos”, afirmó el vocero, Dmitry Peskov, ante reporteros.

Las autoridades ucranianas, por su parte, no revelaron sus planes de inmediato.

Preguntado por el lugar donde se celebrará el encuentro, Peskov se limitó a decir: “No lo voy a anunciar antes de tiempo».

Vladimir Medinsky, asesor cultural del presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá siendo el negociador principal de Moscú, añadió el vocero.

La primera ronda de conversaciones para resolver la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo lugar cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania el domingo. No arrojó avances, pero ambas partes acordaron volver a reunirse.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Rusia de tratar de obligarlo a realizar concesiones al continuar con su invasión.

China no será partícipe de sanciones a Rusia

BEIJING — China no se unirá a Estados Unidos y Europa en la imposición de sanciones financieras a Rusia, dice su regulador bancario.

China es un importante comprador de petróleo y gas ruso y el único gobierno importante que se no ha criticado las acciones de Moscú en el país vecino.

Beijing se opone a las sanciones, apuntó Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China.

“No nos sumaremos a esas sanciones, y mantendremos los intercambios económicos, comerciales y financieros habituales con todas las partes relevantes”, señaló Guo en una conferencia de prensa. “Desaprobamos las sanciones financieras, especialmente las lanzadas unilateralmente, porque no tienen mucha base legal y no tendrán buenos efectos”.

Ejercito ruso toma control de mayor central nuclear de Ucrania

VIENA — Rusia dice que su ejército ha tomado el control de las inmediaciones de la mayor central nuclear de Ucrania.

La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el organismo de control de Naciones Unidas con sede en Viena, realizó el anunció el miércoles tras recibir una carta de Rusia que afirmaba que el personal de la central de Zaporizhzhia continuaba con su “labor de proporcionar seguridad nuclear y controlar la radiación en el modo normal de operación».

«Los niveles de radiación siguen siendo normales”, agregó la misiva.

Zaporizhzhia es la mayor de las plantas nucleares de Ucrania y alberga seis de los 15 reactores existentes en el país.

Rusia se había hecho ya con el control de la clausurada planta de Chernóbil, escenario del peor accidente nuclear de la historia en 1986.

La OIEA dijo que ha recibido una petición de Ucrania para “prestar asistencia inmediata en la coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad” de Chernóbil y de otras plantas.

Videos muestran ataque en Járkiv

KIEV, Ucrania — Videos que circulan por internet muestran un aparente ataque a la sede de la policía y de los servicios de inteligencia regional en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. En la grabación aparece un edificio con el tejado arrancado y la última planta en llamas.

Partes del inmueble de cinco plantas aparecían esparcidas en las calles próximas.

El Centro de Comunicaciones Estratégicas del gobierno ucraniano distribuyó imágenes de la ofensiva sobre Járkiv, con bolas de fuego iluminando el cielo sobre zonas habitadas de la ciudad.

Marina Boreiko, una residente, describió un ataque que alcanzó un edificio adyacente al suyo el martes, y su conmoción al ver cadáveres tenidos ente los escombros.

“Hoy sobreviví a un bombardeo», contó a The Associated Press, ahogando las lágrimas.

“Un avión ruso lanzó una bomba sobre la casa de al lado. Mi novio y yo estábamos en casa. Oímos un fuerte silbido y me di cuenta de que volaba hacia nosotros. Estábamos en el pasillo y sentimos la explosión desde allí».

Se levantó una nube de polvo, contó, y “lo primero que oí fue el llanto de los niños. Nuestros vecinos tienen tres niños y lo único en lo que pensaba en ese momento era ‘Dios, no ellos, por favor, ellos no’”.

Unión Europea refuerza ayuda a Ucrania

BRUSELAS — La Unión Europea refuerza la ayuda a Ucrania y avanza en la concesión de protección temporal a quienes huyen de la invasión rusa.

La Comisión Europea anunció el miércoles que dará permisos de residencia temporal a los refugiados, así como de educación y trabajo, en los 27 países del bloque.

La medida tiene que ser aprobada aún por los estados miembro, que ya expresaron un amplio respaldo a la iniciativa durante el fin de semana.

La presidenta de la Comisión, Urusla von der Leyen, afirmó que “todos los que huyen de las bombas de Putin son bienvenidos en Europa. Protegeremos a quienes busquen refugio y ayudaremos a quienes busquen una vía segura de regresar a casa».

En la víspera, von der Leyen comprometió al menos 500,000 millones de euros del presupuesto del bloque para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania.

Zelenskyy condena ataques rusos a sitios religiosos

KIEV, Ucrania — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresa su preocupación porque los ataques rusos puedan amenazar sitios religiosos y afirma que las tropas de Moscú tratan de “borrar nuestra historia”.

En un discurso publicado en Facebook, Zelenskyy denunció el miércoles el ataque ruso que afectó al monumento del Holocausto, Babi Yar, en la capital.

“Esto va más allá de la humanidad. Este ataque significa que para muchos rusos nuestro Kiev le es totalmente ajeno. No saben nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia. Tienen órdenes de borrar nuestra historia, nuestro país y a todos nosotros», afirmó.

“¿Qué será lo próximo si hasta Babi Yar (es alcanzado), qué otros objetivos ‘militares’, ‘bases de la OTAN’ amenazan a Rusia? ¿La Catedral de Santa Sofía, el Lavra, la Catedral de San Andrés?”, preguntó refiriéndose a lugares de culto de Kiev considerados agrados por fieles ortodoxos ucranianos y rusos en todo el mundo.

Zelenskyy afirmó además de casi 6,000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión el pasado jueves. Rusia no ha ofrecido cifras de fallecidos y el dato no pudo ser verificado.

Rusia ataca torre televisiva de Ucrania, hay muertos

MOSCÚ — La aviación rusa inutilizó la principal torre de televisión de la capital de Ucrania en un ataque aéreo que no alcanzó edificios residenciales, dice el Ministerio de Defensa de Rusia.

El vocero del ministerio, Igor Konashenkov, no habló sobre las muertes provocadas por el ataque del martes ni de los daños al monumento a las víctimas del Holocausto en Kiev, Babi Yar. Apuntó que el ataque buscaba incapacitar a Ucrania para llevar a cabo “ataques de información”.

Según el Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia ucraniano, cinco personas fallecieron y otras tantas resultaron heridas en la operación contra la torre. La señal de las televisoras nacionales se interrumpió brevemente tras el ataque, pero poco después se restableció.

Las fuerzas rusas han tomado la ciudad de Kherson, en el sur del país, apuntó Konashenkov. Esta información no pudo ser confirmada de inmediato.

El ejército de Moscú se ha topado con una resistencia más firme de lo esperado tras el inicio de la invasión la semana pasada.

Repatriar soldados rusos muertos en batalla

NACIONES UNIDAS – El Comité Internacional de la Cruz Roja dice tener conocimiento de las peticiones del embajador de Ucrania en la ONU y otros para repatriar los cadáveres de los soldados rusos muertos en acción en Ucrania pero señala que no cuenta con cifras.

El embajador Sergiy Kyslytsya tuiteó el sábado que Ucrania ha solicitado al CICR que “facilite la repatriación de miles de cuerpos de soldados rusos” muertos durante su invasión a Ucrania. En un gráfico adjunto se indica que 3,500 efectivos rusos han perdido la vida.

Kyslytsya dijo en un tuit que los padres en Rusia deberían tener la oportunidad de “sepultarlos con dignidad”. “No permitan (que el presidente ruso Vladimir) Putin esconda la escala de la tragedia”, afirmó.

Laetitia Courtois, observadora permanente ante Naciones Unidas dijo a The Associated Press el sábado en la noche que la actual situación de seguridad “es una preocupación principal y una limitante para nuestros equipos en el terreno” y “por lo tanto no podemos confirmar las cifras ni otros detalles”.

Fuerzas rusas destruyen tubería de gas

KIEV, Ucrania – La oficina del presidente de Ucrania dijo que las fuerzas rusas destruyeron una tubería de gas en Járkiv, la segunda ciudad más grande del país.

El Servicio Estatal de Protección Especial para la Protección de la Comunicación e Información advirtió que la explosión que dijo tuvo la forma de un hongo podría causar una “catástrope ambiental” y recomendó a los residentes cubrir sus ventanas con tela o gasas mojadas y beber bastantes líquidos.

La principal fiscal de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo que las fuerzas rusas no han logado capturar Járkiv, donde se libra una intensa batalla.

La ciudad de 1.5 millones de personas se ubica a 40 kilómetros (25 millas) de la frontera con Rusia.

ONU confirma muertes en guerra

GINEBRA – Naciones Unidas confirmó al menos 240 bajas civiles, incluyendo la muerte de al menos 64 personas, en los combates en Ucrania que estallaron desde la invasión de Rusia el jueves —si bien cree que las “cifras reales son considerablemente más altas” debido a que muchos de los reportes de bajas aún no han sido confirmados.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de de Naciones Unidas dio a conocer el conteo el sábado por la noche del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que cuenta con estrictas metodologías y procedimientos de verificación sobre las pérdidas a causa del conflicto.

La OCAH agregó que los daños a la infraestructura civil han dejado a cientos de miles de personas sin servicio de electricidad ni agua potable y han creado “situaciones humanitaria)s” en Ucrania —mayormente en el norte, este y sur del país.

El ACNUDH había reportado el viernes por la mañana un conteo inicial de su personal de al menos 127 bajas civiles —25 muertos 102 heridos— en su mayoría de fuego de artillería y ataques aéreos.

Rusia cierra espacio aéreo

MOSCÚ – Rusia está cerrando su espacio aéreo a aviones de Lituania, Letonia Estonia y Eslovenia, una decisión tomada al tiempo que las relaciones de Moscú con Occidente caen a su punto más bajo luego de su invasión de Ucrania.

La agencia estatal de aviación de Rusia, Rosaviatsiya, anunció la madrugada del domingo que la medida fue tomada en represalia luego que estas cuatro naciones cerraron su espacio aéreo a aviones rusos.

El sábado, la agencia también reportó el cierre del espacio aéreo ruso a aviones de Rumania, Bulgaria, Polonia y la República Checa en respuesta a una medida similar de esos cuatro países contra aviones de Rusia.

Alemania envía armas a Ucrania

BERLÍN — En un cambio significativo de su política, el gobierno alemán ha autorizado el envío de armas antitanque a Ucrania y apoya que el sistema bancario global Swift aplique algunas restricciones a Rusia.

El ministerio de economía y clima alemán dijo en un comunicado el sábado por la noche que se ha permitido a Holanda enviar 400 armas antitanque de fabricación alemana a Ucrania.

“La invasión rusa de Ucrania marca un punto de inflexión. Amenaza todo el orden de posguerra”, dijo el canciller Olaf Scholz. “En esta situación, tenemos el deber de ayudar en lo posible a Ucrania a defenderse del ejército invasor de Vladimir Putin”.

Alemania se aferraba desde hace tiempo a una política de no exportar armas letales a zonas de conflicto, y el viernes funcionarios del gobierno habían dicho que se atendrían a esa norma con respecto a Ucrania.

Dijo que enviará 14 vehículos blindados y hasta 10,000 toneladas de combustible a Ucrania.

“Después del ataque desvergonzado de Rusia, Ucrania debe poder defenderse”, dijeron los ministros del Exterior, Annalena Baerbock, y de Economía Robert Habeck said. “Por eso el gobierno federal apoya a Ucrania enviándole pertrechos que necesita con urgencia».

Casi 120,000 personas han huido de Ucrania

MEDYKA, POLONIA – Filas kilométricas de vehículos se forman en los cruces fronterizos cuando decenas de miles huyen de Ucrania a los países vecinos ante el avance de las tropas invasoras rusas.

Casi 120,000 personas han huido de Ucrania a Polonia y otros países vecinos, dijo la agencia de la ONU para los refugiados el sábado. El mayor número se dirige a Polonia, donde ya se encontraban 2 millones de ucranianos. El gobierno polaco dice que más de 100,000 ucranianos han cruzado la frontera en las últimas 48 horas.

Una familia de Chernivtsi, en el oeste de Ucrania, esperó 20 horas a poder entrar a Siret, Rumania.

En la población fronteriza de Medyka, la fila de vehículos se extendía muchos kilómetros hacia el interior de Ucrania. Una mujer de Lviv que llevaba a sus cuatro hijos a Polonia dijo que había muchos bultos abandonados en el camino.

Al menos 50% de efectivos rusos han entrado en Ucrania

Un alto funcionario de la defensa de Estados Unidos calcula que más del 50% de los efectivos rusos en la frontera con Ucrania han entrado al país. El calculo anterior era que el 30% de la fuerza rusa había entrado en combate.

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de evaluaciones internas, se negó a aclarar cuántos efectivos eran, pero Estados Unidos había calculado que eran 150,000 las tropas en la frontera.

El funcionario dijo que las fuerzas rusas se encontraban a unos 30 kilómetros de Kiev el sábado, y que un número no determinado de “elementos de reconocimiento” rusos habían entrado a la capital.

En tanto, el ministerio de Defensa británico dijo el sábado que “la velocidad del avance ruso ha disminuido, probablemente a causa de grandes dificultades logísticas y fuerte resistencia ucraniana”.

“Las fuerzas rusas pasan de largo de centros poblados ucranianos y dejan efectivos para rodearlos y aislarlos”, dijo el ministerio.

-Robert Burns en Washington.

Hungría aceptará a ucranianos

BEREGSURANY, Hungría – El primer ministro húngaro, Viktor Orban, anunció en la ciudad fronteriza de Beregsurany que Hungría aceptará a todos los ciudadanos y residentes legales de Ucrania, independientemente de que estén sujetos al reclutamiento militar en las fuerzas armadas ucranianas.

“Estamos dejando entrar a todos”, afirmó Orban al hablar con los periodistas. “He visto personas que no tienen documentos de viaje, pero también les estamos proporcionando documentos de viaje. También estamos permitiendo el ingreso de aquellos que han llegado de terceros países después de una evaluación adecuada”.

Varios miles de refugiados que huían de Ucrania cruzaron a Hungría en los últimos días, ingresando a través de cinco cruces a lo largo de la frontera de Hungría con Ucrania, de 137 kilómetros (85 millas).

Bajo el gobierno de Orban Hungría se había opuesto firmemente en los últimos años a todas las formas de inmigración.

Considerado como el aliado más cercano del presidente ruso Vladimir Putin en la Unión Europea, Orban ha mantenido estrechos vínculos económicos y diplomáticos con el Kremlin, pero dijo que la invasión de Rusia al vecino Hungría probablemente provocaría cambios en su relación con Putin. Aseguró que Hungría estaba apoyando todas las sanciones propuestas contra Moscú a nivel europeo.

Se amplía toque de queda en Ucrania

KIEV, Ucrania — El alcalde de Kiev amplía el toque de queda sobre la ciudad mientras las tropas rusas aumentan la presión sobre la capital de Ucrania.

Vitaly Klitschko dijo en Telegram que las restricciones al movimiento estarán en vigor desde las 17:00 hasta las 08:00 horas, y que “todos los civiles que estén en la calle durante el toque de queda serán considerados miembros de los grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo».

El anterior toque de queda, impuesto hace dos días, iba desde las 22:00 a las 07:00 horas.

Moscú podría reaccionar a las sanciones occidentales por su ataque a Ucrania

MOSCÚ — Un alto funcionario ruso advierte que Moscú podría reaccionar a las sanciones occidentales por su ataque a Ucrania optando por abandonar el último acuerdo nuclear en vigor y congelando activos occidentales.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia — presidido por Vladimir Putin —, menospreció las paralizantes sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados calificándolas de un reflejo de la “impotencia política” occidental.

En declaraciones publicadas en su página en la red social rusa VKontakte, Medvedev apuntó que las sanciones podrían ofrecer a Moscú un pretexto para revisar la totalidad de sus vínculos con Occidente, sugiriendo que Moscú podría abandonar el tratado de control de armas nucleares New START, que limita los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia.

Medvedev planteó también la posibilidad de cortar los lazos diplomáticos con los países occidentales, afirmando que “no hay una necesidad especial de mantener relaciones diplomáticas” y que “podemos vernos con prismáticos y miras (de armas)”. Además, apuntó a la posibilidad de congelar activos occidentales en el país si Occidente cumple su amenaza de hacer lo propio con los rusos.

Al menos seis civiles heridos luego de impact de misil en departamentos

KIEV, Ucrania — Al menos seis civiles resultan heridos tras el impacto de un misil en un edificio de apartamento a las afueras de Kiev, dice un rescatista.

Petro Prokopov, un bombero que participaba en las labores de rescate, señaló que el inmueble, ubicado en el extremo suroccidental de la capital ucraniana, cerca del aeropuerto de Zhuliany, fue alcanzado entre las plantas 16 y 21 el sábado.

Al menos seis personas resultaron heridas y las viviendas de dos pisos ardieron, dijo apuntando que los rescatistas evacuaron a 80 personas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, publicó una imagen en una aplicación de mensajería que mostraba un enorme agujero en uno de los laterales del inmueble.

Las muertes hasta ahorita: 198

KIEV, Ucrania — La ofensiva rusa sobre Ucrania deja 198 fallecidos y más de 1,000 heridos, dice el ministro ucraniano de Salud.

Entre las víctimas mortales había tres niños, explicó Viktor Lyashko el sábado en un comunicado que no aclaraba si el dato incluía tanto las bajas civiles como las militares.

Otras 1,115 personas, entre ellas 33 menores, han resultado heridas desde que Rusia lanzó el jueves una ofensiva sobre el país con masivos ataques aéreos y de misiles y una operación terrestre desde el norte, el este y el sur.

Refugiados ucranianos

VARSOVIA, Polonia — Según la agencia de refugiados de Naciones Unidas, más de 120.000 ucranianos ha huido del país desde el inicio de la invasión rusa.

Hablando mientras las tropas de Moscú enfrentaban al ejército ucraniano en la capital, Kiev, el sábado, la alta comisionada adjunta de ONU para los refugiados, Kelly Clements, señaló en una entrevista con la televisora CNN que se espera que la situación empeore.

“Ahora vemos que más de 120.000 personas se han marchado a los países vecinos», dijo. “La recepción que están teniendo por parte de las comunidades locales, de las autoridades locales, es tremenda. Pero es una situación dinámica. Estamos realmente devastados, obviamente, con lo que se avecina”.

La mayoría de los refugiados se dirige a Polonia y Moldavia, aunque también llegan a Rumanía, Eslovaquia y Hungría.

Macron: «Guerra durará»

PARÍS — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice estar convencido de que “esta guerra durará” y advierte que la invasión rusa a Ucrania tendrá graves consecuencias para los europeos.

En una visita a la Feria Agrícola Francia, en París, el sábado, Macron dijo que las exportaciones de sectores como el vinícola y el del cereal, además de los precios de la energía, se verán afectados por la ofensiva del Kremlin sobre su vecino.

“La guerra ha regresado a Europa. Esta guerra fue elegida unilateralmente por (Vladimir) Putin”, señaló en referencia al presidente ruso.

“Esta guerra durará y todas las crisis que conlleva tendrán consecuencias duraderas», añadió Macron. “Debemos prepararnos con mucha determinación y también con mucha solidaridad».

De acuerdo con el presidente francés, se ha puesto en marcha un “plan de resistencia”, pero no ofreció más detalles.

La Unión Europea, junto a Estados Unidos y muchos otros países, ha anunciado amplias sanciones contra Rusia.

Misiles rusos contra instalaciones militares ucranianas

MOSCÚ — El ejército de Rusia dice haber disparado una andanada de misiles de crucero contra instalaciones militares ucranianas.

El vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, afirmó el sábado que su ejército atacó una serie de instalaciones militares ucranianas con misiles de crucero Kalibr de largo alcance.

Desde el inicio de la invasión el jueves, las tropas de Moscú han golpeado 821 instalaciones militares ucranianas — incluyendo 14 bases áreas y 19 puestos de mando — y destruyeron 24 sistemas de misiles de defensa aérea, 48 radares, siete aviones de guerra, siete helicópteros de combate, nueve drones, 87 tanques y ocho buques de la Armada, detalló el portavoz.

Konashenkov no indicó cuántos soldados ucranianos fallecieron y no mencionó bajas en el lado ruso. Tanto sus reclamos como los de las autoridades ucranianas, que sostienen que sus fuerzas han causado miles de bajas de Moscú, no pudieron verificarse de forma independiente.

Según Konashenkov, el ejército ruso ha tomado el control total de la ciudad sureña de Melitopol, a unos 35 kilómetros tierra adentro de la costa de Mar de Azov, y los separatistas prorrusos han logrado avances significativos en la región oriental del Donbás.

La ofensiva rusa se acerca a las afueras de Kiev

La ofensiva de Rusia sobre Ucrania llegó el viernes a las inmediaciones de la capital luego de lanzar ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres flancos en una invasión que podría reescribir el orden de la seguridad mundial tras la Guerra Fría.

El sonido de las explosiones sacudió Kiev antes del amanecer y más tarde se escucharon disparos cerca del barrio gubernamental, mientras los líderes occidentales convocaban una reunión de urgencia y el presidente de Ucrania pedía ayuda internacional para frenar un ataque que podría derrocar a su gobierno elegido democráticamente, causar un gran número de víctimas y provocar daños en la economía mundial.

OTAN envía refuerzos a aliados en el este

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el viernes que el presidente estadounidense Joe Biden y sus homólogos acordaron enviar partes de la fuerza de respuesta de la organización a proteger a los aliados en el este de la invasión de Rusia a Ucrania.

Stoltenberg no precisó cuántas tropas se desplegarían, pero confirmó que la medida involucraría poder terrestre, marítimo y aéreo.

La fuerza de respuesta de la OTAN puede contar con hasta 40.000 soldados, pero Stoltenberg dijo que no se desplegaría toda. También se enviarán partes de un grupo conocido como Fuerza de Tarea Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), que actualmente está dirigida por Francia.

Rusia se dice dispuesta a negociar con Ucrania

El Kremlin anunció el viernes que Rusia está dispuesta a enviar una delegación a Bielorrusia para mantener conversaciones con funcionarios ucraniano

El vocero Dmitry Peskov dijo que el presidente Vladimir Putin está dispuesto a enviar la delegación en respuesta a la oferta de su contraparte ucraniano Volodymyr Zelenskyy de discutir un estatus de no alineado para Ucrania.

Esto indica que Zelenskyy estaría dispuesto a desistir del pedido de ingreso a la OTAN como reclama Rusia.

Antes de la invasión, las potencias occidentales habían rechazado ese reclamo. Putin dijo que la negativa a mantener a Ucrania fuera de la OTAN lo llevó a ordenar una operación militar en Ucrania para “desmilitarizarla”.

Ejército ruso dice aislar a Kiev de Occidente

El ejército ruso dice haber tomado el control de un aeropuerto estratégico en las afueras de la capital ucraniana y que aisló a Kiev de Occidente.

El aeropuerto de Hostomel tiene una pista larga capaz de acomodar aviones de transporte pesado. Su caída permitiría a Rusia transportar tropas por aire directamente a las afueras de Kiev. Hostomel está a apenas 7 kilómetros (4 millas) al noroeste de Kiev.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, mayor general Igor Konashenkov, dijo el viernes que las fuerzas aerotransportadas rusas utilizaron 200 helicópteros para aterrizar en Hostomel.

Cifra de muertos sube

El presidente ucraniano Zelenskyy informó que la cifra de muertes de ciudadanos ucranianos subió a 137 en el primer día de la invasión rusa.

Presidente de Ucrania ordena movilización militar total

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha ordenado una movilización militar completa para enfrentar la invasión rusa.

En un decreto emitido el jueves, el mandatario indicó que la movilización duraría 90 días.

Encargó al Estado Mayor del Ejército que determine el número de personas aptas para el servicio y el número de reservistas, así como el orden de convocatoria. El gabinete del presidente ha sido encargado de asignar el dinero para la movilización.

Ministro de Salud: 57 ucranianos han muerto por invasión

El ministro de Salud de Ucrania Viktor Lyashko informó que 57 ucranianos han fallecido como resultado de invasión rusa y que otros 169 resultaron heridos.

Lyashko también dijo que las autoridades ucranianas está reconfigurando las instalaciones de salud del país para poder atender a los que necesiten asistencia médica a causa de las hostilidades.

Canadá impondrá duras sanciones a Rusia

OTTAWA, Canadá — El primer ministro canadiense Justin Trudeau dice que habló con el presidente ucraniano Vladimir Zelenskyy y que Canadá impondrá sanciones más fuertes.

Los blancos de las sanciones serán 58 personas y organismos conectados con Rusia, incluidos miembros de la elite y sus familias, la organización paramilitar conocida como Wagner Group y grandes bancos rusos.

Las medidas, anunciadas el jueves después que Trudeau asistió a una reunión virtual del G7, afectarán a miembros del Consejo de Seguridas Ruso y miembros del gabinete.

Canadá también cancelará permisos de exportación de Rusia y no emitirá otros nuevos.

Trudeau dice que el gobierno dará prioridad a solicitudes de inmigración de ucranianos y habilitará una línea telefónica para quienes tengan preguntas urgentes sobre la inmigración desde Ucrania.

Polonia: Llegan primeros refugiados de Ucrania

VARSOVIA — Llegan algunos de los primeros refugiados de Ucrania a Polonia, miembro de la Unión Europea, por ferrocarril o automotor.

Un tren proveniente de Járkiv llegó el jueves por la tarde a la población polaca de Przemysl, cerca de la frontera occidental de Ucrania, con algunos cientos de pasajeros.

Los pasajeros de diversas edades, con maletas y mochilas, dijeron a The Associated Press que huían de la guerra. Algunos residen en Polonia y habían adelantado su regreso.

El jefe de la guardia fronteriza polaca, general Tomasz Praga, dijo que había un evidente aumento de la gente que quería entrar a Polonia,

Rusia confirma oficialmente que sus fuerzas han penetrado en Ucrania

MOSCÚ – El ministerio de Defensa ruso confirma oficialmente que sus fuerzas han penetrado en Ucrania.

Previamente, Rusia había dicho que había lanzado una andanada ataques aéreos y con misiles a bases aéreas, baterías defensivas y otras instalaciones militares.

El ministerio dijo que ha destruido 83 instalaciones militares ucranianas. El vocero Igor Konashenkov confirmó que tropas terrestres avanzaron hacia la ciudad de Jérson al noroeste de la península de Crimea.

Putin se vio «forzado» a ordenar operación militar

MOSCÚ — El presidente ruso Vladimir Putin dice que se vio “forzado” a ordenar una operación militar en Ucrania debido a que Occidente se negó a tomar en cuenta los reclamos de seguridad de Rusia.

En una reunión con empresarios en el Kremlin el jueves, Putin dijo que la operación militar fue una “medida forzada” derivada de los riesgos de seguridad crecientes para Rusia.

Dijo que le sorprendió la “intransigencia” de Occidente ante los reclamos de seguridad de Moscú. “Me sorprendió que nadie se moviera un milímetro en ninguna cuestión”, dijo. “No nos dejaron la posibilidad de actuar de otra manera”.

Con respecto a las sanciones occidentales, dijo que “Rusia sigue siendo parte de la economía global y no perjudicará al sistema del cual es parte mientras permanezca ahí”.

“Nuestros socios deben comprenderlo y no ponerse el objetivo de expulsarnos del sistema”, dijo en una aparente advertencia a Occidente.

ONU responde a guerra rusa

NACIONES UNIDAS – Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote el viernes por una resolución que condene a Rusia en los términos más enérgicos posibles por atacar a Ucrania y exija el retiro inmediato de todas sus fuerzas, dijo el jueves un alto funcionario de Estados Unidos.

De antemano se sabe que Rusia vetará la medida, que es legalmente vinculante.

Estados Unidos considera muy importante votar por dicha resolución para subrayar el aislamiento internacional de Rusia, y se prevé que el veto sea seguido rápidamente por una resolución de los 193 miembros de la Asamblea General, dijo el jueves el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar al respecto.

“Este es un primer paso de cómo la ONU responde a esta guerra de elección premeditada que Rusia ha elegido emprender, y veremos acción en la Asamblea General en los próximos días”, dijo.

Agregó que esto es parte de una respuesta mucho más amplia y coordinada de Washington y sus aliados.

La resolución está redactada bajo el Artículo 7 de la Carta de la ONU, que se puede hacer cumplir militarmente, según el funcionario.

G7 condena ataque de Rusia a Ucrania

BERLÍN – Los líderes del Grupo de los Siete condenan enérgicamente el ataque de Rusia contra Ucrania.

El gobierno alemán, que actualmente encabeza el G7, emitió una declaración conjunta después de una reunión virtual de líderes el jueves, prometiendo presentar “sanciones económicas y financieras severas y coordinadas”.

El G7 hizo un llamado “a todos los socios y miembros de la comunidad internacional para que condenen este ataque en los términos más enérgicos posibles, para que estén hombro con hombro con Ucrania y alcen su voz contra esta flagrante violación de los principios fundamentales de la paz y la seguridad internacionales”.

Manifestantes de Londres piden intensificar acciones contra Rusia

LONDRES — Cientos de manifestantes se han reunido en Londres para instar a Gran Bretaña y otras democracias a intensificar las acciones contra Rusia.

Ucranianos que viven en el Reino Unido y activistas se reunieron frente a la oficina de Downing Street del primer ministro Boris Johnson el jueves, cantando el himno nacional ucraniano y sosteniendo pancartas que decían: “¡Putin, sal de Ucrania!”.

Natalia Ravlyuk, una de las organizadoras, dijo que querían las “sanciones más duras y el aislamiento total de Rusia”.

“Nos sentimos muy enojados, ansiosos y traicionados por los estados democráticos porque llevamos ocho años hablando de esta guerra”, dijo. “Solo necesitan despertar y detener a Putin ahora”.

Previamente, decenas de manifestantes también se reunieron frente a la embajada rusa en Londres.

Ataque de Rusia sería «primera fase» de invasión: Funcionario estadounidense

Un alto funcionario de la defensa de Estados Unidos dice que el ataque del jueves de Rusia a Ucrania parece ser la primera fase de lo que probablemente será una invasión por etapas en gran escala.

El funcionario dijo que comenzó alrededor de las 9.30 de la noche hora del este de Estados Unidos con el lanzamiento de misiles desde tierra y mar. Añadió que en las primeras horas del ataque se lanzaron un centenar de misiles, principalmente balísticos de corto y mediano alcance, de crucero, tierra-aire y desde el mar.

El funcionario dijo que los rusos se desplazan en tres ejes: de Crimea a Jerson, de Bielorrusia hacia Kiev y desde el noreste hacia Járkiv.

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato, dijo que no está claro cuántos efectivos rusos han entrado en Ucrania y que los blancos principales del ataque aéreo han sido cuarteles, depósitos de municiones y 10 bases aéreas. Dijo que las fuerzas de tierra comenzaron a entrar a Ucrania desde Bielorrusia alrededor de las 5 hora del este.

-Por Lolita C. Baldor en Washington

Rusia quiere planta de Chernóbil

KIEV – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que las fuerzas rusas tratan de apoderarse de la planta nuclear de Chernóbil.

En este sitio ocurrió el peor accidente nuclear del mundo cuando un reactor explotó en abril de 1986, arrojando desechos radiactivos por toda Europa. La planta se encuentra a 130 kilómetros (80 millas) al norte de la capital de Kiev.

El reactor dañado está protegido para evitar fugas de radiación y toda la instalación está clausurada.

Zelenskyy dijo en Twitter que “nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986”. Agregó que “esta es una declaración de guerra contra toda Europa”.

Vaticano pide negociaciones entre Rusia y Ucrania

El Vaticano aún mantiene la esperanza de que haya negociaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo en un comunicado que “todavía hay tiempo para la buena voluntad, todavía hay lugar para la negociación, todavía hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses partidistas, proteja las aspiraciones legítimas de cada uno y salve al mundo de la locura y los horrores de la guerra”.

El Vaticano no mencionó directamente a Rusia por temor a antagonizar a la Iglesia Ortodoxa Rusa, un foco clave de los esfuerzos ecuménicos de Francisco.

La Santa Sede emitió su mensaje mientras Sviatoslav Shevchuk, líder de la Iglesia Católica Griega Ucraniana, estaba en un refugio antiaéreo bajo la Catedral de la Resurrección en Kiev junto con muchas más personas, su dijo su oficina en Roma.

Boris Johnson asegura sanciones económicas para Rusia

LONDRES – El primer ministro británico Boris Johnson dice que el presidente ruso Vladimir Putin “ha desatado la guerra en nuestro continente europeo” y que Gran Bretaña “no puede apartar la vista ni lo hará”.

En un discurso televisado el jueves, Johnson dijo que el Reino Unido y sus aliados acordarán un “paquete masivo de sanciones económicas diseñado para trabar la economía rusa”.

“Nuestra misión es clara: esta aventura odiosa y bárbara de Vladimir Putin debe culminar diplomática, política, económica y militarmente en un fracaso”, dijo Johnson, quien prevé dar mayores detalles sobre las nuevas sanciones en las próximas horas.

“Está en curso una vasta invasión por tierra, mar y aire”, dijo Johnson, “(Putin) ha atacado un país amistoso sin provocación ni excusa creíble”.

El jefe de gobierno dijo que Occidente debe poner fin colectivamente a su dependencia del petróleo y gas rusos que “durante demasiado tiempo ha permitido a Putin controlar la política occidental”.

No te pierdas: ¿Guerra entre EEUU y Rusia?: Nostradamus lo predijo en esta profecía

Ejército ruso ha destruido instalaciones militares ucranianas

MOSCÚ – El Ministerio de Defensa de Rusia dice que su Ejército ha destruido 74 instalaciones militares ucranianas, incluidas 11 bases aéreas.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ordenó que los militares ucranianos sean tratados “con respeto” y a quienes depongan las armas se les ofrezcan salvaguardas.

Además, el ministerio ruso confirmó la pérdida de un avión de ataque Su-25 debido a un “error del piloto”.

Emmanuel Macron asegua que tomarán medidas necesarias para «defender la soberanía»

PARÍS – El presidente francés, Emmanuel Macron, dice que Francia y sus aliados europeos hicieron todo lo posible para evitar el ataque a Ucrania y advierte que no mostrarán “ninguna debilidad” en su respuesta.

En un discurso a la nación el jueves, el mandatario declaró que el ataque de Rusia es un “punto de inflexión en la historia europea” y como resultado “habrá profundas consecuencias para nuestro continente y cambios en nuestras vidas”.

Dijo que “a este acto de guerra, responderemos sin debilidad, responderemos con calma y de manera decidida y unida”.

“Hemos intentado todo para evitar esta guerra, pero está aquí y estamos listos”, dijo Macron.

Indicó que las sanciones serán “proporcionales” a las operaciones militares de Rusia, apuntando a su economía y su sector energético.

“No mostraremos debilidad”, dijo Macron. “Tomaremos todas las medidas necesarias para defender la soberanía y la estabilidad de nuestros aliados europeos”.

Eslovaquia despliega soldados para proteger frontera con Ucrania

BRATISLAVA, Eslovaquia — El gobierno eslovaco autorizó el despliegue de hasta 1,500 soldados para ayudar a proteger la frontera con Ucrania tras el ataque de Rusia.

El Ministerio de Defensa informó el jueves que recurrirá a los militares si hay una ola masiva de refugiados. El gobierno dijo que Eslovaquia también está lista para abrir más cruces fronterizos con Ucrania si es necesario.

Eslovaquia levantó la semana pasada todas las restricciones de coronavirus para posibles refugiados provenientes de Ucrania en caso de una invasión rusa.

Presidente rumano, preparado para conflicto

BUCAREST, Rumania — El presidente de Rumania condena el ataque “censurable” a Ucrania y dice que el presidente ruso Vladimir Putin “amenaza la paz de todo el planeta”.

Rumania, que tiene frontera con Ucrania, es miembro de la OTAN y la Unión Europea. El presidente rumano Klaus Iohannis dijo que Rusia “optó por el camino censurable y totalmente ilegal de violencia armada masiva contra un estado independiente y soberano”.

Iohannis dijo que Rumania, un país de 19.5 millones de habitantes, está preparado para afrontar las consecuencias económicas y humanitarias que pudiera generar el conflicto.

Enfatizó que Rumania no se dejará arrastrar al conflicto militar en Ucrania y las autoridades rumanas tomarán “todas las medidas necesarias” para garantizar la seguridad de sus ciudadanos».

Sigue leyendo: Rusia ataca a Ucrania: Aquí todo lo que debes saber

Comienza la invasión, OTAN condena acciones rusas

BRUSELAS — El secretario general de la OTAN dice que Rusia ha iniciado una guerra contra Ucrania y ha quebrado la paz en el continente europeo.

Jens Stoltenberg convocó una cumbre de los líderes de la alianza para el viernes.

“Esta es una invasión deliberada, a sangre fría y largamente planeada”, afirmó Stoltenberg, quien acusó a “Rusia de utilizar su fuerza para intentar reescribir la historia”.

Rusia lanzó un amplio ataque sobre Ucrania en la madrugada del jueves, golpeando ciudades y bases militares con ataques aéreos o bombardeos. El gobierno ucraniano dijo que los tanques y soldados rusos han cruzado sus fronteras.

Lituania declara estado de emergencia

HELSINKI — Lituania, miembro de la OTAN y con frontera con Rusia, Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado, en el Mar Báltico, declara el estado de emergencia a partir del jueves por la tarde debido a la situación en Ucrania.

El decreto firmado por el presidente lituano, Gitanas Nauseda, reforzó la protección fronteriza. Entre otras cosas, da a las autoridades el derecho a controlar e inspeccionar vehículos, personas y equipajes en las zonas fronterizas.

Lituania limita además con Polonia y Letonia, que también forman parte de la OTAN.

OTAN, lista para «responder a todas las contingencias»

BRUSELAS — La OTAN acuerda reforzar sus contingentes aéreos, terrestres y marítimos en el flanco este de la alianza, cerca de Ucrania y Rusia, tras la ofensiva militar ordenada por Moscú sobre su vecino.

“Hemos aumentado la preparación de nuestras fuerzas para responder a todas las contingencias”, señalaron los embajadores de la OTAN en un comunicado tras una reunión de urgencia el jueves.

Aunque algunos de los 30 miembros de la alianza están enviando armas, munición y otros equipos a Ucrania, la OTAN como organización no lo hace, y no lanzará ninguna acción militar en apoyo de Kiev.

Las naciones más próximas al conflicto — Estonia, Letonia, Lituania y Polonia — están las que han propiciado las inusuales consultas en torno al artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN, que puede activarse cuando “la integridad territorial, política o la seguridad de cualquiera de las partes (de la OTAN) esté amenazada”.

“Hemos decidido, en línea con nuestro planteamiento defensivo para proteger a nuestros aliados, tomar medidas adicionales para reforzar aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza», agregó el comunicado. “Nuestras medidas son y siguen siendo preventivas, proporcionadas y no escalatorias”.

Al menos 40 personas han muerto

KIEV — Unas 40 personas han fallecido hasta el momento en el ataque del ejército ruso a Ucrania, dice el jueves un asesor del presidente del país.

Varias docenas de personas más han resultado heridas, afirmó Oleksii Arestovich, asesor de Volodymyr Zelenskyy, que no especificó si entre las víctimas había civiles.

Por su parte, Zelenskyy dijo que las autoridades ucranianas repartirán armas a quienes estén dispuestos a defender al país.

“El futuro del pueblo ucraniano depende de cada ucraniano», señaló instando a todos aquellos que puedan participar en la defensa del país a presentarse en las instalaciones del Ministerio del Interior.

Te recomendamos: Por qué los hispanos deberían preocuparse por el conflicto Ucrania-Rusia

Ucrania corta relación diplomática con Rusia

KIEV — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que su país ha cortado la relación diplomática con Rusia tras su ataque.

Zelenskyy anunció la decisión el jueves luego de que Moscú lanzo un ataque masivo que incluyó operaciones aéreas y misiles. Las tropas rusas fueron vistas entrando a territorio ucraniano.

Funcionarios ucranianos afirmaron que el ejército está respondiendo a la agresión y pidieron asistencia en materia de defensa a Occidente.

«Un mundo diferente», gracias a Putin

BERLÍN — La ministra Exteriores de Alemania dice que “hoy nos hemos despertado en un mundo diferente”.

En un discurso televisado, Annalena Baerbock señaló que “tras meses preparando mentiras y propaganda, el presidente Putin decidió hoy permitir que sus amenazas estuvieran seguidas de hechos terribles».

Según Baerbock, “el gobierno ruso está rompiendo las reglas más elementales del orden internacional ante los ojos de todo el mundo».

Los diplomáticos alemanes que siguen en Kiev abandonarán la capital ucraniana, añadió. Más adelante se decidirá si la embajada puede reanudar su actividad desde Lviv.

Zelenskyy asegura que Moscú ha desatado guerra con Ucrania y con todo el mundo democrático

KIEV — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insta a los líderes mundiales a prestar asistencia en materia de defensa al país y ayuda para proteger su espacio aéreo de Rusia.

En su declaración, que se produjo un ataque ruso de amplio espectro que se inició en la madrugada del jueves, Zelenskyy señaló que Moscú “ha desatado una guerra con Ucrania y con todo el mundo democrático» y que Vladimir Putin “quiere destruir nuestro estado, todo lo que hemos construido”.

El mandatario elogió el valor de sus soldados y pidió a la población que no se deje llevar por el pánico.

“Estamos iniciando la creación de una coalición antiPutin», manifestó. “Ya he instado a los líderes mundiales a que golpeen a Putin con todas las sanciones posibles, ofrezcan apoyo de defensa a gran escala y cierren el espacio aéreo sobre Ucrania para el agresor.

“Juntos debemos salvar a Ucrania, salvar el mundo democrático, y lo haremos», dijo.

China pide diálogo entre Rusia y Ucrania, culpa a EEUU de empeorar situación

BEIJING — El Ministerio de Exteriores de China repite el jueves su llamado al diálogo para resolver la crisis en Ucrania, al tiempo que se niega a criticar las acciones de Rusia y acusa a Estados Unidos y a sus aliados de empeorar la situación.

“El asunto ucraniano es complejo en su contexto histórico (…) lo que estamos viendo hoy es la interacción de factores complejos”, señaló la vocera del ministerio, Hua Chunying.

Según la portavoz, Beijing sigue esperando “que todas las partes implicadas no cierren la puerta a la paz y entablen un diálogo y consultas para evitar que la situación siga empeorando».

Aunque China no ha respaldado el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania por parte de Putin ni su decisión de enviar tropas allí, Hua dijo que el país “pidió a las partes que respeten las preocupaciones de seguridad legítimas de los demás».

“Todos los bandos deben trabajar por la paz en lugar de agravar la tensión o exagerar la posibilidad de una guerra”, añadió Hua repitiendo el lenguaje que suele usar Beijing para criticar a la postura occidental en la crisis.

Unión Europea planea paquete de sanciones contra Rusia

BRUSELAS — La Unión Europea está planeando el “paquete de sanciones más fuerte y duro” de su historia en una reunión de emergencia el jueves, mientras el ejército ruso ataca Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó que “el objetivo es la estabilidad en Europa y el conjunto del orden de paz internacional, y haremos que el presidente (Vladimir) Putin sea responsable por ello».

“Presentaremos un paquete de sanciones masivas y selectivas a los líderes europeos para su aprobación», afirmó.

El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, lo calificó como el “paquete más fuerte y duro» jamás considerado por Bruselas.

Japón condena acciones rusas, asegura que su país «responderá con rapidez» y coordinación con EEUU

TOKIO — El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condena las acciones militares de Rusia en Ucrania y señala que su país responderá con rapidez en coordinación con Estados Unidos y otros aliados.

“Esta invasión rusa pone en peligro el principio básico del orden internacional que prohíbe una acción unilateral de fuerza en un intento de cambiar el statu quo. Condenamos enérgicamente a Rusia y responderemos rápidamente en cooperación con Estados Unidos y otras naciones occidentales», afirmó el mandatario desde su residencia oficial en Tokio.

España, Francia, Australia e Italia, entre otros, condenaron el ataque ruso. Alemania y Turquía advirtieron además a sus ciudadanos en Ucrania que se queden en un lugar seguro.

Rusia asegura que ha neutralizado bases aéreas de Ucrania

MOSCÚ — El ejército de Rusia dice que ha neutralizado los medios de defensa aérea y las bases aéreas de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los ataques su ejército han “suprimido los medios de defensa aérea del ejército ucraniano” y han inhabilitado la infraestructura de las bases militares ucranianas. Además, negó los reportes acerca del derribo de uno de sus aviones de guerra en Ucrania.

El ejército ucraniano, por su parte, dijo que derribó cinco aeronaves rusas mientras se defendía del ataque del país vecino.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció un ataque sobre Ucrania en un discurso televisado en la madrugada del jueves. La comunidad internacional ha condenado la acción.

Más sobre la guerra entre Rusia y Ucrania