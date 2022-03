California: Choque de auto contra guardería manda a 19 niños a hospital

19 niños fueron enviados al hospital después de que un automóvil se estrellara contra una guardería en California el pasado jueves.

El carro se estrelló contra una guardería ubicada en Anderson, California, en la esquina de Balls Ferry Road y Martha Street justo antes de las 2:30 p.m. del jueves.

La Policía de Anderson informó que en el momento del impacto de la Susuki SUV contra el edificio había 19 niños y al menos dos miembros del personal.

Según recoge KRCR de ABC, los departamentos de policía y de bomberos llegaron en dos minutos después del choque.

Los 19 niños fueron trasladados a un hospital; 14 de éstos fueron llevados en ambulancias y los otros cinco, por sus padres.

Afortunadamente no hubo fatalidades y no se espera que ocurran.

Al inicio del llamado de alerta se declaró un Incidente con Víctimas Masivas (MCI, por sus siglas en inglés) debido al alto número de personas lastimadas.

La conductora, cuyo nombre no fue revelado, no estaba lesionada en el momento del choque, por lo que pudo cooperar con las autoridades. Fue liberada después de haber dado un testimonio a los agentes.

La investigación sigue en curso.

