Por qué los hispanos deberían preocuparse por el conflicto Ucrania-Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo la mañana de este jueves que el gatillo que desencadene la invasión de Rusia puede ocurrir en “cualquier minuto”.

Ucrania se encuentra en el punto álgido de una inminente conflagración en su frontera con Rusia. La nación liderada por el presidente Vladimir Putin tiene más de 150,000 soldados en las cercanías de su vecino y exmiembro de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Conflicto presente Ucrania-Rusia

El áspero conflicto Ucrania-Rusia reciente ocurre en una lucha que se lleva a cabo en las repúblicas separatistas prorrusas del este de Ucrania, reconocidas este lunes como independientes por el presidente Putin, un hecho que fue condenado por líderes mundiales como un acto de agresión flagrante a la ley internacional.

Rebelión separatista

Cuando el presidente ucraniano partidario de Moscú fue destituido por las protestas multitudinarias de febrero de 2014, Rusia respondió anexionando la península ucraniana de Crimea. Luego apoyó la insurgencia en la región este de Ucrania, en su mayoría de habla rusa, conocida como Donbás, la región de las dos zonas prorrusas que desde 2014 libran una guerra contra el gobierno de Kiev que se ha cobrado un estimado de 14,000 vidas, según AP.

Manifestante sostiene un letrero durante una protesta frente a la embajada de Rusia en Kiev, Ucrania, el martes 22 de febrero de 2022. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

En abril de 2014, los rebeldes respaldados por Rusia tomaron edificios gubernamentales en las regiones de Donetsk y Luhansk, proclamaron la creación de “repúblicas populares” y se enfrentaron a las tropas y a los batallones de voluntarios de Ucrania.

Al reconocer la independencia de los territorios rebeldes prorrusos, Putin hace añicos los acuerdos de paz de Minsk de 2014 y un acuerdo más realizado por Francia y Alemania en 2015 y aviva las tensiones con Occidente. Ante el reconocimiento de su independencia, la Casa Blanca del presidente Joe Biden señaló que esa acción ya formaba parte de la «invasión» a Ucrania.

Disputa histórica entre Occidente y Rusia

En su conferencia de prensa anual del pasado diciembre, el presidente Putin se refirió a la disputa histórica que tiene con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la cita de una frase de la Guerra Fría pronunciada por el secretario James Baker en febrero de 1991: “’Ni una pulgada al Este’ [frase de Baker], eso fue lo que nos dijeron en los noventas. ¿Entonces? ¡Hicieron trampa, así de descaradamente nos engañaron!”.

Al siguiente mes, en enero del 2022, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también hizo una referencia a esta disputa generada por la frase “Ni una pulgada al Este” y a posible invasión de Rusia a Ucrania: “Creo que una interpretación caritativa sería que nosotros [Estados Unidos] y Rusia tenemos diferentes interpretaciones de la historia”.

ARCHIVO – El mandatario ruso Vladimir Putin preside una junta vía video conferencia, el lunes 27 de septiembre de 2021, en la residencia Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú, Rusia. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP, archivo)

La frase de Baker fue utilizada por Putin para señalar que la OTAN, liderada por Estados Unidos, no buscaría anexar a ningún exmiembro de la Unión Soviética, algo que ha comenzó en 1999 y continuó en la primera década de los 2000.

Sin embargo, y he aquí la diferencia de interpretaciones, aquél “Ni una pulgada al Este” es entendido de manera diferente por Rusia y Estados Unidos; éste último dice que se trata de un mito, de un tratado que nunca ocurrió, mientras que los rusos no dudan que la OTAN cometió una traición al supuesto acuerdo de manera descarada (como lo piensa Putin), según explica la historiadora Mary Elise Sarotte en su libro Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate (Ni una pulgada: Estados Unidos, Rusia y la construcción del estancamiento pos Guerra Fría), según citó Joshua Yaffa en un artículo de The New Yorker.

Impactos del conflicto Ucrania-Rusia sobre hispanos en Estados Unidos

El martes, el presidente Joe Biden dijo en conferencia de prensa que la inminente invasión de Rusia a Ucrania también afectaría a los habitantes de Estados Unidos.

“Tenemos razones para creer que las fuerzas rusas están planeando e intentan atacar a Ucrania las siguientes semanas, en los siguientes días. Creemos que el objetivo será la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad con 2.8 millones de personas inocentes”, dijo.

Biden también advirtió que la población estadounidense sentirá el impacto del conflicto bélico que está desenvolviéndose en el Este de Europa y Rusia.

“Si Rusia decide invadir, eso también tendría consecuencias aquí en casa. Pero la población estadounidense entiende que defender la democracia y la libertad nunca es gratis. No voy a pretender que esto será sin dolor”, agregó Biden.

Por su parte, Putin ha expresado que Rusia no se está preparando para invadir; no obstante, no existe una certeza de que no lo haga.

Sanciones y represalias

Para evitar la invasión, Estados Unidos y otras naciones aliadas han iniciado a implementar rondas de sanciones contra Rusia, pero el problema es que el país euroasiático también podría tomar represalias.

Si bien las sanciones son una medida para evitar salir dañado, eso no impide que haya daños colaterales.

El principal motivo de que las sanciones puedan afectar a quién las impone es debido a que se participa de una economía mundial codependiente de los productos de otras naciones. Afortunadamente, Estados Unidos no tiene una relación comercial muy amplia con Rusia, como sí lo son países europeos.

Una de los principales productos comerciales de Rusia para la exportación es el gas natural y petróleo. En Estados Unidos, debido a la inflación, los precios de la gasolina ya están en aumento.

ARCHIVO – Un cartel con la leyenda «Nord Stream 2 Prometido. Confiable. Seguro» pende sobre un mapa pintado del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania enuna estación de recepción de gas natural en Lubmin, Alemania, 16 de noviembre de 2021. (Stefan Sauer/dpa via AP)

Precio de gasolina e inflación

A pesar de que Estados Unidos importa poco petróleo de Rusia (a diferencia de Alemania, cuyo 40% de petróleo proviene de Rusia), los precios en el país norteamericano subirían debido a que el precio de éste se da por el mercado global.

Aún no se sabe si Rusia tomaría represalias por medio de dejar de exportar su petróleo y gas natural a Europa, pero una invasión en Ucrania, región donde inicia la distribución a Europa, bloquearía de cualquier manera la exportación.

Ante este posible escenario, Biden dijo que hablaría con el Congreso para buscar maneras de paliar la subida de precios.

Actualmente, el precio del galón de gasolina está a 3.5 dólares, un máximo de siete años.

Estados Unidos ya está sufriendo una inflación histórica; ahora, la invasión a Ucrania por parte de Rusia podría agravarla aún más e impedir la recuperación mientras la pandemia de COVID-19 parece amenguar.

Imagen de un vehículo cargando gasolina el 14 de junio de 2012 en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky, File)

Alimentos

Debido a la interconexión de la economía mundial, la falta de productos en Europa también podría subir los precios.

Uno de estos casos son los fertilizantes, los cuales se producen en su mayoría en Ucrania y Rusia. Los países europeos serían los más afectados en el ámbito de la agricultura por la falta de exportación, pero esto podría conllevar a un aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial.

