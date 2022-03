Senador republicano urge a rusos a asesinar a Putin para acabar con invasión a Ucrania

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, defendió este viernes su polémica declaración en la que insta a la población rusa a asesinar a su presidente Vladimir Putin, principal responsable de la invasión a Ucrania.

En un tuit, el senador republicano pidió a los rusos asesinar a Putin por medio de referencias históricas.

“¿Hay algún Bruto en Rusia? ¿Hay un Coronel Stauffenberg más exitoso en el Ejército ruso?”, tuiteó Graham.

El senador por Carolina del sur hizo referencia a Bruto, quien conspiró y asesinó al emperador Julio César, y a Stauffenberg, el militar que intentó asesinar al dictador alemán Adolf Hitler.

En la misma publicación, Graham escribió sin mencionar el nombre de Putin: “La única manera en la que termina esto es que alguien en Rusia acabe con este tipo. Le estarías haciendo a tu país, y al mundo, un gran servicio”.

En un segundo tuit, Graham continuó su arenga en busca de alguien que asesine al mandatario ruso: “Las únicas personas que pueden arreglar esto es el pueblo ruso. Fácil de decir, difícil de hacer. A menos que quieran vivir en la oscuridad por el resto sus vidas, estar aislados del resto del mundo en miserable pobreza y vivir en la obscuridad, necesitan dar un paso adelante”.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country – and the world – a great service.