Ucrania sufre «horrendo» día de ataque ruso contra zonas civiles

Las fuerzas rusas destruyeron el miércoles un teatro en Mariúpol donde cientos de personas estaban refugiadas y lanzaron ataques en otras ciudades, informaron las autoridades ucranianas, incluso cuando las dos partes se mostraron optimistas en torno a las negociaciones para poner fin a la guerra.

El ataque aéreo destrozó el centro del otrora elegante edificio, en el que estaban viviendo cientos de civiles desde que sus casas fueron destruidas en los combates, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado.

Muchas personas quedaron sepultadas entre los escombros, decía el comunicado, aunque no se supo de momento cuántas personas murieron o resultaron heridas. Imágenes satelitales del lunes mostraban la palabra “niños” escrita en grandes letras blancas en ruso delante y detrás del edificio, dijo la empresa de tecnología espacial Maxar.

“Otro horrendo crimen de guerra en Mariúpol”, dijo en Twitter el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, que calificó el bombardeo de “ataque masivo ruso”.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli