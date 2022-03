El precio del barril de petróleo baja; Biden exige a compañías que también baje el de la gasolina

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recriminó a las empresas de petróleo y de energía el alto precio de la gasolina pese a que el precio del crudo ha bajado en los últimos días.

El mandatario de Estados Unidos llevó su enojo a Twitter, donde publicó que los precios de la gasolina deberían de bajar como está bajando el precio del petróleo.

“El precio del petróleo está bajando, los precios de la gasolina deberían hacerlo también”, escribió Biden.

Asimismo, el presidente agregó que la “última vez que el barril de crudo estaba en 96 dólares, el galón de la gasolina estaba en 3.62 dólares”, y recalcó que actualmente está en 4.31 dólares.

“Las compañías de petróleo y gas no deberían aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores estadounidenses”, concluyó en el tuit.

En la misma publicación, Biden adjuntó una tabla que muestra los cambios en el precio en dólares del barril de petróleo y el precio de la gasolina.

Oil prices are decreasing, gas prices should too.



Last time oil was $96 a barrel, gas was $3.62 a gallon. Now it’s $4.31.



Oil and gas companies shouldn’t pad their profits at the expense of hardworking Americans. pic.twitter.com/uLNGleWBly