Perro Bermúdez se retira; Qatar 2022 será su último evento

El legendario narrador Enrique Perro Bermúdez se retira; ha anunciado a través de una transmisión en vivo que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo.

El legendario narrador Enrique Perro Bermúdez se retira; ha anunciado a través de una transmisión en vivo que Qatar 2022 será la última Copa del Mundo. Se marcha siendo uno de los más recordados en la crónica deportiva. De esta forma pondrá punto final a una carrera exitosa en el micrófono.

“Qatar, que será mi doceava Copa del Mundo, llevo once copas, pero tras 44 años digo adiós a las Copas del Mundo” , mencionó en transmisión del partido entre México vs Estados Unidos. De esta forma sin duda alguna, el famoso Perro Bermúdez dejará la narración; de igual forma ofreció disculpas a su familia debido a que a veces no pudo atenderla por su trabajo como narrador.

SIGUE LEYENDO AQUÍ

Entérate: Eliminatorias: México se salva ante EEUU y los aficionados piden salida de Tata Martino

Más Deportes