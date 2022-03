Insólito: Youtuber ofrece millones de dólares a Will Smith y Chris Rock para pelear en un ring

Luego de la entrega de los premios Oscar, el fin de semana pasado, el nombre de Will Smith ha acaparado los titulares del espectáculo en el mundo, y al parecer esto seguirá dando de qué hablar.

Y es que recientemente, el polémico youtuber Jake Paul, quien también es boxeador, ofreció una millonaria cantidad a Smith, y por supuesto a Chris Rock, para que lleven su pelea directo al ring.

Con un mensaje en Twitter el comediante Sal Vulcano cuestionó a Jake Paul sobre cuánto estaba dispuesto a invertir para que Will Smith y Chris Rock se enfrentaran en una pelea de box, por lo que no dudó en responder asegurando que tenía 15 millones de dólares para cada uno.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2