Michigan: Video muestra a policía blanco cuando mata a hombre negro con disparo letal

Un hombre negro que estaba boca abajo en el suelo recibió un disparo mortal en la nuca por parte de un agente de policía de Michigan, el violento clímax de un control de tráfico, una persecución a pie y una pelea por un taser, según los vídeos del incidente del 4 de abril publicados el miércoles.

Patrick Lyoya, de 26 años, fue baleado afuera de una casa en Grand Rapids, Michigan. El policía blanco ordenó varias veces a Lyoya que soltara el taser.

El jefe de la policía Eric Winstrom dio a conocer cuatro videos, incluidas las imágenes tomadas por un pasajero del vehículo que conducía Lyoya esa mañana lluviosa.

“Lo considero una tragedia… Fue una progresión de tristeza para mí”, manifestó Winstrom, excomandante de alto rango de la policía de Chicago al que nombraron jefe en Grand Rapids en marzo.

Un video muestra a Lyoya corriendo en el lugar después de que el agente lo detuviera por conducir con una matrícula que no pertenecía al vehículo. Ambos forcejearon frente a varias casas en un vecindario de Grand Rapids mientras el pasajero descendía del vehículo de Lyoya y observaba.

Newly released video shows a Grand Rapids (MI) police officer shooting unarmed 26 yo Patrick Lyoya while he was on the ground & facing away from the officer! Patrick never used violence against this officer even though the officer used violence against him in several instances. pic.twitter.com/5vNSWDYUpz