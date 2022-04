Mujer de Arizona que perdió pierna por cáncer se acerca a récord mundial de correr 102 maratones en 102 días 

A finales de marzo pasado, Jacky Hunt-Broersma tuiteó: “Maratón 69, hecho. 31 maratones faltan”.

Esa frase ya es impresionante por sí sola; sin embargo, la continuación de ese tuit es aún más: “Lo primero que hice después de mi corrida de hoy fue quitarme mi pierna. Se sintió tan bien”.

Para no confundir a los internautas que no son sus seguidores, la ultracorredora adjuntó una fotografía suya, donde sostiene un cartel con el nuevo récord personal, una playera motivacional donde tacha el prefijo “dis” de “disability” (dis-capacidad), y muestra su pierna izquierda amputada, con su pierna artificial recargada en la pared.

Marathon 69 done💪. 31 Marathons to go.



The first thing I did after my run today was take off my leg. Felt so good🤗. #running pic.twitter.com/pE2iqyJPwE