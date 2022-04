¿El 6 de mayo será el fin del mundo?: Las probabilidades de que un asteroide destruya la Tierra ese día

Recientemente, muchos han sido los que han hablado del fin del mundo, y parece ser cada vez más común luego de que apareciera la teoría de que, el próximo 6 de mayo, un asteroide caería en la Tierra.

Y es que frases como “destrucción de la Tierra” o “según un informe de la NASA”, han acaparado los titulares de los medios de comunicación pero ¿qué tan real es esta posibilidad de que un asteroide termine con la humanidad?

¿Es real que un asteroide destruirá la Tierra el 6 de mayo?

Lo primero que tenemos que decirte es que no: el informe que habla sobre la supuesta destrucción del planeta no existe y, por lo menos hasta hoy, la NASA no ha dado a conocer ningún tipo de alerta al respecto.

Lo que sí es real es que se espera que el próximo 6 de mayo, se aproxime a nuestro planeta un asteroide denominado 2009 JF1, el cual tiene 13 metros de diámetro.

Y la misma NASA analizó la roca en el sistema Sentry: Monitoreo de Impacto en la Tierra, para calcular la probabilidad de un impacto: 0.026%, lo cual equivale a 1 entre 3,800 probabilidades.

Además, y según un reporte del sitio Space Reference, en caso de que esta probabilidad sucediera, el evento tendría una energía de impacto equivalente a 0.2263 metros.

Finalmente, cabe aclarar que la misma NASA ha calculado que durante este siglo no deberían ocurrir grandes impactos en el planeta.