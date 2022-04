Biden enviará artillería pesada y otras armas a Ucrania

El presidente Joe Biden prometió el jueves 1,300 millones de dólares adicionales en nuevas armas y asistencia económica para ayudar a Ucrania en su tenaz pero cada vez más difícil batalla contra la invasión rusa, y anunció que gestionará que el Congreso autorice mucho más recursos a fin de mantener el flujo de armas, municiones y dinero en efectivo.

La asistencia militar más reciente, declaró el mandatario, será enviada “directamente a las líneas del frente de la libertad”.

“Putin cuenta con que perdamos el interés”, dijo Biden. El presidente ruso le está apostando a que la “unidad occidental se fracturará… y una vez más le demostraremos que está equivocado”.

800 millones en asistencia militar

El nuevo paquete incluye 800 millones de dólares en asistencia militar para la muy necesitada artillería pesada, y 144,000 cartuchos de municiones y drones para la creciente batalla en la región del Donbas, en el este de Ucrania. El paquete se suma a los aproximadamente 2,600 millones de dólares en asistencia militar que Biden aprobó previamente.

Hay también una nueva asistencia económica directa de 500 millones de dólares para Ucrania que se destinará a salarios del gobierno, pensiones y otros programas. Eso eleva el total del apoyo económico estadounidense a 1,000 milllones de dólares desde que Rusia inició la invasión hace casi dos meses.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski manifestó su agradecimiento pero dijo que su nación necesita incluso más, hasta 7,000 millones de dólares al mes para compensar las pérdidas económicas, además de las armas y el dinero en efectivo para la guerra.

Ayuda para reconstrucción

Debido a los miles de edificios dañados e infraestructura crucial reducida a ruinas, “necesitaremos cientos de miles de millones de dólares para la reconstrucción”, dijo Zelenskyy, dirigiéndose en forma virtual a una reunión del Banco Mundial en Washington.

Biden subrayó la necesidad de que Estados Unidos y los aliados occidentales se mantengan resueltos a apoyar a Ucrania en medio de indicios de que los estadounidenses podrían estarse sintiendo recelosos hacia la guerra.

Según una encuesta difundida el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, ha disminuido un poco el deseo de los estadounidenses de involucrarse en la guerra. Un 32% de los consultados dice que Estados Unidos debería tener un papel importante en el conflicto. Esto muestra una baja respecto al 40% del mes pasado, aunque es ligeramente mayor que el 26% en febrero. Un 49% adicional dice que Washington debería tener una participación menor.

El presidente también anunció que se prohibirá a los barcos afiliados a Rusia ingresar a puertos estadounidenses, aunque eso parecía simbólico en gran medida. Los navíos rusos traen una pequeña cantidad de la carga que es dejada en Estados Unidos, y “mi suposición es que… una buena parte correspondía a tanqueros que transportaban petróleo ruso, el cual ya está prohibido de cualquier manera”, dijo Colin Grabow, investigador que estudia comercio en el Instituto Cato.

Cifras de la ayuda de EEUU a Ucrania

En general, Biden dijo que 6,500 millones de dólares en asistencia de seguridad que el Congreso aprobó el mes pasado dentro de un paquete por 13,600 millones de dólares para Ucrania podrían “agotarse” pronto. Con su anuncio más reciente, el mandatario ha aprobado unos 3,400 millones de dólares en asistencia militar desde el 24 de febrero. El total conjunto del Congreso también incluía unos 6,800 millones de dólares en asistencia económica directa para atender a refugiados y proveer asistencia económica a los aliados en la región que han resentido el impacto de la guerra, y una financiación adicional para las agencias federales a fin de que vigilen la aplicación de las sanciones económicas contra Rusia y brinden protección contra amenazas cibernéticas.

“La semana entrante tendré que enviar al Congreso una solicitud de presupuesto complementario para mantener las armas y las municiones desplegadas sin interrupción”, dijo Biden.

