Aquí los códigos secretos para ver películas ocultas en Netflix

Netflix tiene también un catálogo con subgéneros muy especializados de películas y series de televisión.

Aquí te decimos cómo acceder a ellas.

No todos lo saben, pero el servicio de transmisión en línea Netflix no sólo contiene las películas que aparecen en el menú de inicio. La plataforma tiene también un catálogo con subgéneros muy especializados de películas y series de televisión.

El problema es que no es tan fácil ubicarlos porque no puedes acceder a ellos como se hace habitualmente al resto de las películas, necesitas conocer algunos códigos. En el menú que se despliega en tu pantalla de inicio aparecen sólo los géneros y las películas que el algoritmo de Netflix ha reconocido como tus preferencias de entretenimiento así que sólo te recomendará películas y géneros específicos si previamente has visto algo similar.

Los códigos secretos de Netflix

Antes que nada, ingresa a tu cuenta de usuario, una vez que estés ahí, copia y pega la siguiente liga en tu navegador:

http://www.netflix.com/browse/genre/XXX

Las «XXX» deben ser reemplazadas por el código del género que te interese buscar, esta es la lista:

Acción y aventuras: 1365

Comedias de acción: 43040

Thrillers de acción: 43048

Programas de acción y aventuras: 10673

Animación para adultos: 11881

Aventura: 7442

Aliens y ciencia ficción: 3327

Animé: 7424

Animé de acción: 2653

Comedia de animé: 9302

Dramas de animé: 452

Animés de fantasía: 11146

Animé de terror: 10695

Animé de ciencia ficción: 2729

Series de animé: 6721

Películas sobre fútbol: 12803

Cine de artes marciales: 8985

Artes marciales, boxeo…: 6695

Deporte: 9327

Comedias deportivas: 5286

Documentales deportivos: 180

Dramas deportivos: 7243

Películas de temática deportiva: 4370

Películas sobre béisbol: 12339

Películas sobre baloncesto: 12762

Cine de boxeo: 12443

Documentales: 6839

Documental biográfico: 3652

Drama biográfico: 3179

Mockumentaries (falso documental): 26

Documentales sociales y culturales: 3675

Documentales de temática religiosa: 10005

Documentales de viajes y aventuras: 1159

Programas de TV sobre comida y viajes: 72436

Documentales históricos: 5349

Documentales sobre ciencia y naturaleza: 2595

Programas de TV sobre ciencia y naturaleza: 52780

Documentales espirituales: 2760

Películas familiares: 783

Películas sobre campamentos: 1252

Cine clásico 31574

Cine clásico de acción y aventuras: 46576

Comedias clásicas: 31694

Dramas clásicos: 29809

Cine clásico extranjero: 32473

Musicales clásicos: 32392

Clásicos románticos: 31273

Clásicos de ciencia ficción: 47147

Thrillers clásicos: 46588

Programas de TV clásicos: 46553

Cine bélico clásico: 48744

Westerns clásicos: 47465

Documentales de crímenes: 9875

Dramas criminales: 6889

Thrillers criminales: 10499

Programas sobre crímenes: 26146

Cine de culto 7627

Comedias de culto: 9434

Películas de terror de culto: 10944

Ciencia ficción de culto: 4734

Programas de culto: 74652

Cine negro: 7687

Comedia negra: 869

Dramas: 5763

Dramas basados en libros: 4961

Dramas inspirados en historias reales: 3653

Películas educativas: 10659

Películas épicas: 52858

Cine experimental: 11079

Temática religiosa: 26835

Cine fantástico: 9744

Cine de misterio: 9994

Cine de época: 12123

Cine de historias satánicas: 6998

Sátiras: 4922

Thrillers psicológicos: 5505

Cine extranjero 7462

Acción y aventuras extranjeras: 11828

Comedias extranjeras: 4426

Documentales extranjeros: 5161

Dramas extranjeros: 2150

Películas de temática LGTB extranjeras: 8243

Cine de terror extranjero: 8654

Películas de ciencia ficción extranjeras: 6485

Thrillers extranjeros: 10306

Cine de terror: 8711

Comedia de terror: 89585

Cine independiente: 7077

Cine de acción independiente: 11804

Comedias independientes: 4195

Dramas independientes: 384

Thrillers independientes: 3269

Programas infantiles: 27346

Música infantil: 52843

Monstruos: 947

Cine basado en cuentos infantiles: 10056

Películas para niños de 0 a 2 años: 6796

Películas para niños de 2 a 4 años: 6218

Películas para niños de 5 a 7 años: 5455

Películas para niños de 8 a 10 años: 561

Películas para niños de 11 a 12 años: 6962

Dibujos animados: 11177

Temática religiosa infantil: 751423

Disney: 67673

Musicales de Disney: 59433

Comedias adolescentes: 3519

Dramas adolescentes: 9299

Terror adolescente: 52147

Programas de TV juveniles: 60951

Comedias: 6548

Late Night Comedies (Comedias) : 1402

Comedia loca: 9702

Comedia en vivo: 11559

Música: 1701

Música latina: 10741

Documentales sobre música: 90361

Musicales: 13335

Conciertos de pop y rock: 3278

Conciertos de música urbana: 9472

Conciertos internacionales: 2856

Cine de jazz: 10271

Cine de temática de acción militar: 2125

Documentales militares: 4006

Dramas militares: 11

Programas de TV militares: 25804

Miniseries: 4814

Comedias de temática política: 2700

Documentales políticos: 7018

Dramas políticos: 6616

Thrillers políticos: 10504

Cine romántico: 8883

Comedias románticas: 5475

Dramas románticos: 1255

Clásicos románticos: 502675

Cine romántico extranjero: 7153

Cine romántico independiente: 9916

Películas románticas sensuales: 35800

Thrillers sensuales: 972

Romance peculiar: 36103

Fantasía y ciencia ficción: 1492

Aveturas de ciencia ficción: 6926

Dramas de ciencia ficción: 3916

Cine de ciencia ficción y terror: 1694

Thrillers de ciencia ficción: 11014

Ciencia ficción y fantasía: 1568

Fábulas de animales: 5507

Cine de terror y criaturas marinas: 45028

Películas de terror sobrenaturales: 42023

Thrillers sobrenaturales: 11140

Cine sobre vampiros: 75804

Cine sobre hombre-lobo: 75930

Zombies: 75405

Criaturas: 6895

Dramas sobre espectáculos: 5012

Musicales de espectáculo: 13573

Dramas judiciales: 2748

Cine mudo: 53310

Asesinos en serie: 8646

Dramas de temática social: 3947

Espías: 10702

Thrillers de espías: 9147

Películas lacrimógenas: 6384

Cine de autor: 29764

Cine de serie B: 8195

Cómics y superhéroes: 10118

Westerns: 1105

Cine de gángsters: 31851

Dramas de temática LGTB: 500

Comedias de televisión: 10375

Documentales de televisión: 10105

Dramas de televisión: 11714

Terror de televisión: 83059

Misterios en televisión: 4366

Ciencia ficción y fantasía en televisión: 1372

Programas de TV: 83

Realitys de TV: 9833

Cine francés: 58807

Cine alemán: 58886

Cine griego: 61115

Cine coreano: 5685

Programas de TV coreanos: 67879

Cine de Nueva Zelanda: 63782

Cine ruso: 11567

Peliculas escandinavas: 9292

Películas del sudeste asiático: 9196

Cine africano: 3761

Cine español: 58741

Cine de Bollywood: 10463

Cine irlandés: 58750

Cine italiano: 8221

Cine japonés: 10398

Cine latinoamericano: 1613

Cine de Oriente Medio: 5875

Películas asiáticas de acción: 77232

Cine australiano: 5230

Películas belgas: 262

Películas británicas: 10757

Programas de TV británicos: 52117

Cine holandés: 10606

Cine de Europa del Este: 5254

Cine chino: 3960

