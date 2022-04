Ejecución de Melissa Lucio: Lo que hay que saber

Casi la mitad de los jurados que condenaron a la pena capital a una mujer hispana en Texas en el 2007 por la muerte de una hija pidieron que se suspenda su ejecución y se le haga un nuevo juicio.

Pero el tiempo se le acaba a Melissa Lucio, de 52 años, quien será ejecutada el miércoles por la muerte de Mariah, su hija de dos años, en Harlingen, ciudad de unos 75.000 habitantes del sur de Texas.

Sus abogados dicen que hay nuevas pruebas de que las lesiones de Mariah, incluido un golpe en la cabeza, fueron causadas por una caída por una escalera. La causa de Lucio tiene el apoyo de celebridades como Kim Kardashian, una personalidad televisiva que promueve una reforma mal sistema judicial, y Amanda Knox, una estadounidense que fue condenada por un asesinato en Italia y luego exonerada.

Los fiscales, no obstante, insisten en que la niña fue víctima de abuso de menores.

Los abogados de Lucio han pedido que se suspenda la ejecución y también se solicitó la intervención del Consejo de Perdones y Libertad Bajo Palabra de Texas. El gobernador republicano Greg Abbot podría intervenir asimismo.

De cumplirse la orden, Lucio sería la primera mujer hispana ejecutada en Texas.

Lo que hay que saber sobre la condena a muerte de Lucio.

¿QUÉ SE ESTÁ DISCUTIENDO EN EL CASO?

Los abogados de Lucio dicen que la condena a muerte se basó en una confesión forzada, producto de un prolongado interrogatorio y de un historial de abusos sexuales, físicos y psicológicos de que fue víctima Lucio. Agregan que no se permitió a la mujer presentar pruebas que ponían en duda la validez de su confesión.

Dicen también que evidencia falsa o poco seria hizo que los jurados creyesen que las lesiones de Mariah pudieron haber sido causadas solo por maltratos físicos y no por complicaciones derivadas de una caída.

“Sabía que las acusaciones que me hacían no eran ciertas. Mis hijos siempre fueron mi mundo y, si bien mis decisiones en la vida no fueron buenas, jamás lastimaría a ninguno de mis hijos de esa manera”, dijo Lucio en una carta a legisladores texanos.

El vicefiscal del Cameron County Luis Sáenz, cuya oficina llevó el caso, dice que los abogados de Lucio no tienen pruebas que la exoneren. Según los fiscales, Lucio tenía un historial de consumo de drogas y perdió temporalmente la custodia de algunos de sus 14 hijos.

Durante una tensa audiencia en la cámara baja de Texas de este mes, Sáenz inicialmente se negó a considerar pedidos de que use su poder para suspender la ejecución, aunque posteriormente dijo que intervendría si no lo hacen los tribunales.

“No me opongo a que se reexamine el caso. Me parece bien”, manifestó Sáenz.

Armando Villalobos fue el fiscal de distrito cuando Lucio fue condenada en el 2008 y los abogados de la mujer dicen que presionó para que la hallasen culpable con fines políticos, para reforzar sus posibilidades de ser reelegido. En el 2014, Villalobos fue condenado a 13 años de cárcel por cobrar para tomar decisiones favorables.

¿QUIÉNES PIDEN QUE SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE LUCIO?

Más de la mitad de los miembros de las dos cámaras legislativas de Texas pidieron que se dejase en suspenso la ejecución. Un grupo de legisladores de ambos partidos viajaron este mes a Gatesville, donde el estado aloja a las mujeres presas, y rezaron con Lucio.

Cinco de los 12 jurados que condenaron a Lucio y un jurado suplente dijeron que están reconsiderando su decisión y pidieron un nuevo juicio. La causa de Lucio, por otro lado, tiene el respaldo de figuras religiosas y fue abordado en el programa de HBO “Last Week Tonight with John Oliver”.

La familia de Lucio y activistas han estado recorriendo Texas, realizando actos y exhibiendo un documental del 2020 sobre su caso, “El estado de Texas vs. Melissa”.

¿EN QUÉ ESTÁN LAS COSAS?

Hay pedidos de que se suspenda la ejecución en tribunales estatales y federales.

El Consejo de Perdones y Libertad Bajo Palabra de Texas analiza una solicitud para que se conmute la pena por una de cadena perpetua o se le conceda una suspensión temporal del castigo de 120 días.

Cualquier decisión del Consejo que deje en suspenso la ejecución debería ser refrendada por el gobernador Abbot. El gobernador, quien ha concedido clemencia a una sola persona condenada a muerte desde que asumió en el 2015, también podría disponer por su cuenta una suspensión de 30 días.

¿ES COMÚN EJECUTAR A MUJERES EN EEUU?

No, según el Centro de Información sobre Condenas a Muerte (Death Penalty Information Center) de Washington. Las mujeres representan el 3.6% de las 16,000 ejecuciones que ha habido desde la época colonial, en el 1600, de acuerdo con esa organización.

Desde que la Corte Suprema restauró la pena capital en 1976, fueron ejecutadas 17 mujeres en todo el país, según el Centro, incluidas seis en Texas, el estado donde más ejecuciones de mujeres ha habido en ese período. Oklahoma le sigue con tres y Florida tiene dos.

El gobierno federal ejecutó a una mujer desde 1976, en enero del 2021, luego de que la administración de Donald Trump reanudara las ejecuciones en el sistema penal federal tras una interrupción de 17 años.

El Departamento de Justicia volvió a suspender las ejecuciones en el ámbito federal tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

