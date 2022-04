El primer eclipse solar del 2022 será este sábado; ¿dónde y a qué hora se verá?

El primer eclipse solar de este año 2022 se presentará este próximo sábado 30 de abril.

El eclipse que es esperado para el sábado será parcial y es conocido como “luna negra”.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra. Por estar en tal ubicación, la Luna produce una sombra que bloquea la luz solar. Si la obstruye parcialmente se da lo que se conoce eclipse parcial de Sol, que será el caso este 30 de abril.

¿Qué es la luna negra?

El término de “luna negra” se da más que nada por la fase en que se encuentra nuestro satélite natural.

Básicamente, la luna negra es la segunda luna nueva del mes, un evento que no es miuy frecuente, ya que, al igual que la luna llena, sólo ocurre normalmente una vez al mes. La segunda luna llena en un mes se le conoce como luna azul. El mes que tendrá dos lunas llenas en este 2022 será agosto.

El ciclo lunar tiene una duración de 29 días, pero debido a la variabilidad de nuestros meses, ocurre que aproximadamente cada 32 meses se suceden dos lunas llenas en un mes o dos lunas nuevas en esa medida de tiempo.

¿Dónde y a qué hora se verá el eclipse solar?

Los lugares desde se podrá ver el fenómeno astronómico será en la Antártida, el extremo sur de América del Sur y los Océanos Pacífico y Atlántico.

El eclipse parcial de Sol iniciará a las 2:45 p.m. hora del Este (ET), y su punto auge será a las 4:41 p.m. (ET). El evento sideral concluirá a las 6:37 p.m. (ET).

La NASA informó que el “Sol aparecerá parcialmente eclipsado para aquellos con cielos despejados en Chile, Argentina, la mayor parte de Uruguay, el oeste de Paraguay, el suroeste de Bolivia, el sureste de Perú y una pequeña área del suroeste de Brasil”.

Más Noticias