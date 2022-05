Abogada de Trump: Multa de 10,000 dólares es «inadmisible»￼

En una apelación ante la corte, una abogada de Donald Trump dijo el lunes que es “inadmisible e indefendible” que se considere al expresidente en desacato y se le imponga una multa de 10,000 dólares diarios por no entregar documentos que no posee.

La abogada Alina Habba expresó su argumento en una presentación ante un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York en la que solicitó la suspensión de la orden de desacato y la multa hasta que los jueces de apelaciones escuchen la impugnación.

Los argumentos fueron presentados una semana después de que Arthur Engoron, juez de la Corte Suprema del Estado radicado en Manhattan, dijo que Trump y sus abogados no habían podido demostrar que realizaron una búsqueda apropiada de los registros que les solicitó la secretaria estatal de Justicia, Letitia James, en una investigación civil sobre sus negocios.

No te pierdas: Fiscal de NY pide multa a Trump por no entregar documentos

La multa de Trump

James le había pedido a la corte considerar a Trump en desacato después de que no entregó ningún documento antes de que venciera el plazo el 31 de marzo para cumplir con los términos de la citación. La fiscal ha dicho que su investigación encontró evidencia de que Trump podría haber declarado falsamente el valor de activos como rascacielos y campos de golf en sus declaraciones financieras durante más de una década.

Trump ha estado librando una disputa legal con James en torno a su investigación, de la que ha dicho es una “cacería de brujas” con móviles políticos.

Habba le dijo a Engoron la semana pasada que se había reunido con Trump para asegurarse que no tuviera registros y no hallaron ninguno. El viernes presentó documentos adicionales para explicar la búsqueda de archivos, incluyendo una declaración jurada en la que Trump aseguró que no tiene esos documentos. Engoron dijo que la declaración jurada carece de detalles.

En los argumentos por escrito presentados el lunes ante la división de apelaciones del tribunal estatal, Habba escribió que la multa diaria “no sólo es injustificada, sino que también es evidentemente indebida e inadmisible por la ley”.

Dijo que Trump y sus representantes habían realizado una “búsqueda diligente, exhaustiva y detallada” de todo lo solicitado en la citación y proporcionaron respuestas completas y precisas a la fiscalía general. Indicó que las presentaciones adicionales de la semana pasada significaban “tentativas extraordinarias por cumplir”.

“Dadas las circunstancias, es inadmisible e indefendible que el apelante sea considerado en desacato de cualquier forma, mucho menos al exorbitante costo de 10,000 dólares diarios”, manifestó.

La presentación por escrito del lunes fue efectuada luego de que Habba notificó la semana pasada a la corte de apelaciones que apelaría el fallo. Trump también está apelando la decisión de Engoron del 17 de febrero que requiere que responda preguntas bajo juramento. La presentación de argumentos orales de esa apelación está programada para el 11 de mayo.

La fiscalía general no respondió de inmediato a un mensaje solicitándole sus comentarios.