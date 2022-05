MayThe4thBeWithYou: ¿Cuál es el origen del Día Internacional de Star Wars?

El origen de la celebración del 4 de mayo como día internacional de “Star Wars” se remonta a una nota publicada en el London Evening News en 1979. En ella los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra del país con la siguiente frase: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

"Nos teníamos los unos a los otros. Así ganamos". De nuestra galaxia a la vuestra, ¡que la Fuerza os acompañe! #MayThe4thBeWithYou. #StarWarsDay pic.twitter.com/Lipc9RfKW8 — Star Wars España (@StarWarsSpain) May 4, 2020

La frase del London Evening News dio lugar al juego de palabras “May the force be with you”, o en español: “Que la fuerza te acompañe”.

“Star Wars”, la saga que cambió para siempre la industria del entretenimiento

Desde 1979, fanáticos de todo el mundo han aprovechado esta fecha para celebrar el aniversario de la saga que cambió para siempre la industria del entretenimiento.

Comienza la celebración: disfruta del primer corto de Galaxy Of Adventures. ¡Feliz #StarWarsDay a todos los fans! #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/5V08MPBJaR — Star Wars (@StarWarsLA) May 4, 2020

“Star Wars”, dirigida por George Lucas, se estrenó por primera vez en 1977 y marcó un antes y un después en la era del cine, al sorprender con efectos especiales nunca antes vistos.

The complete Skywalker Saga, all in one place. Stream all 9 movies this May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6oz4JsN5iG — Star Wars (@starwars) May 1, 2020

A través de los años “Star Wars” se ha convertido en una de las franquicias más exitosas del mundo, produciendo secuelas y todo tipo de subproductos.