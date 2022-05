Rusia niega intenciones de usar armas nucleares

Rusia no tiene intenciones de usar armas nucleares tácticas en Ucrania, dijo un vocero de la cancillería el viernes. En la víspera, el principal diplomático de Moscú en Estados Unidos fustigó a funcionarios occidentales por sus acusaciones “infundadas”.

“Rusia acata con firmeza el principio de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y no se la debe lanzar”, dijo Alexey Zaitsev. Añadió que la doctrina nuclear rusa no prevé escenarios de posibles ataques que correspondan a los objetivos militares de Moscú en Ucrania.

No obstante, Zaitsev añadió que “que se puede prever cualquier clase de provocación” de parte de Ucrania y Occidente, y que Rusia debe “estar preparada para cualquier suceso en el espacio mediático y directamente en el terreno”.

Por su parte, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, fustigó en declaraciones a la revista Newsweek “una ráfaga de tergiversación de las declaraciones de funcionarios rusos sobre la política nuclear de nuestro país”. Acusó al secretario de Defensa y al Estado Mayor Conjunto de atribuir falsamente a Moscú la escalada de las tensiones nucleares, calificó sus denuncias de “infundadas” y “parte de una campaña de propaganda contra Rusia en respuesta a las medidas tomadas para neutralizar las amenazas a nuestra seguridad nacional emanadas de territorio ucraniano”.

También acusó al bloque occidental de manejar de manera “irresponsable” la situación en Ucrania, insinuando que la retórica de la OTAN y su apoyo a Kiev ayudaban a acrecentar las tensiones nucleares.

“La actual generación de políticos de la OTAN evidentemente no toma en serio la amenaza nuclear”, dijo Antonov a Newsweek.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, y el presidente del parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, aseguraron esta semana que Moscú no sería el primero en usar armas nucleares.

