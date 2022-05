Estadounidenses elegibles podrían recibir alivio de 700 dólares en reembolso fiscal

Por medio de ayuda fiscal a las familias, estados del país continúan intentando reavivar la economía de Estados Unidos que se encuentra bajo la bruma de una inflación histórica provocada por retrasos en la cadena de suministros, así como por la guerra en Ucrania tras la invasión rusa a finales de febrero.

En Nueva Jersey, el Gobernador Phil Murphy dio la aprobación para que más de 1.8 millones de personas del estado puedan recibir alivio económico a través del programa de Alivio Fiscal de Propiedad ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters – Comunidades Accesibles para Propietarios de Vivienda e Inquilinos).

El programa de alivio proveerá hasta 900 millones de dólares en alivio de impuestos tanto para propietarios como inquilinos.

Bajo el programa de alivio ANCHOR, los propietarios serían elegibles para recibir un reembolso promedio de 700 dólares para el año fiscal del 2023, el cual comenzará el 1 de octubre y concluirá el 30 de septiembre del 2023. (El año fiscal del 2023 comienza en el 2022 porque señala más bien el año en que acaba).

Además de Nueva Jersey, otros estados también están otorgando más reembolsos a sus residentes.

En Maine, alrededor de 850,000 habitantes recibirían 850 dólares en cheques de reembolso; en Colorado, el Gobernador Jared Polis anunció en abril que 3.1 millones de contribuyentes recibirían reembolsos fiscales con un valor de entre 400 dólares para individuos y 800 dólares para quienes presenten declaraciones fiscales conjuntas.

Más Noticias