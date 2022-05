Donald Cline: La terrorífica historia del médico que inseminó con su propio esperma a decenas de mujeres 

Durante los últimos días, mucho se ha hablado de Donald Cline, un médico de Estados Unidos que, curiosamente, es el padre de casi 100 personas en un radio de 40 kilómetros.

Especialista en infertilidad, Cline se ganó el respeto de miles de mujeres en Indianápolis, pero bajo el rostro de un buen especialista se escondía uno de los más turbios secretos del estado.

Y es que según información reportada por The New York Times, Cline utilizó su propio esperma par inseminar al menos a 50 mujeres entre las décadas de 1970 y 1980.

No te pierdas: De récord: La historia de Valentina Vassilyev, la mujer que tuvo 69 hijos

Los reportes apuntan a que Donald Cline engañaba a las mujeres diciéndoles que los donantes de esperma para sus tratamientos de infertilidad eran residentes de laboratorios médicos.

Pero sus procedimientos fueron descubiertos en 2014 gracias a una prueba de ADN realizada a Jacoba Ballard. Fue así como Ballard comenzó a buscar a sus hermanos con al ayuda de redes sociales.

Ya para 2016, y después de que 61 personas afirmaran ser hijos del doctor, Cline fue llevado a juicio, donde se declaró culpable por la inseminación de 50 mujeres con su esperma, además de dos cargos por obstrucción de la justicia.

Hoy en día la historia de Cline se ha convertido en titular de diversos medios de comunicación y todo gracias a la serie Our Father, de Netflix, en donde se cuenta la historia del afamado doctor.

Once upon a time, Dr. Donald Cline—who is exposed in the new Netflix documentary, #OurFather—was considered to be one of the best fertility doctors in Indianapolis: https://t.co/5nP9k0NMr0 pic.twitter.com/e8BAuAJeta