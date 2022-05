Los mejores memes del nuevo escándalo de Belinda y Christian Nodal 

Luego de varias semanas en donde el tema de Belinda y Christian Nodal se encontraba prácticamente en el olvido, esta semana la ex pareja se ha convertido en el centro de burlas en redes sociales.

Y es que un nuevo escándalo está posicionando a los cantantes de nuevo en la cima de los memes más virales de la web.

La tendencia en redes sociales surgió luego de que Nodal publicara en su Twitter la supuesta razón por la que terminó su relación con Belinda.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s