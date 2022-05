15 muertos, incluidos 14 niños, tras tiroteo en escuela primaria de Texas

Múltiples personas murieron, en su mayoría niños, este martes después de un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

El gobernador de Texas, GReg Abbott, anunció que 14 niños y un maestro murieron en el tiroteo ocurrido en la escuela en Uvalde, según recogió People.

Abbott añadió que el presunto tirador, un hombre de 18 años, también murió, y se cree que fue abatido por agentes de policía. Precisó que 14 niños y un profesor murieron en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, a unos 135 kilómetros (85 millas) al oeste de San Antonio.

El Hospital Memorial de Uvalde confirmó a ABC News poco después de las 3:00 p.m. las dos primeras muertes de dos niños tras el ataque en la escuela primara de este martes.

El Departamento de Policía de Uvalde dijo que el sospechoso había sido puesto en custodia, pero no elaboró más sobre el incidente. Ahora, múltiples medios dicen que el sospechoso está muerto.

La cadena de noticias dijo que trece estudiantes estaban siendo tratados en el departamento de urgencia del hospital.

Dos pacientes fueron transferidos a San Antonio para tratamiento, mientras que otro esperaba ser trasladado. El hospital añadió que una persona de 45 años también fue hospitalizados después de haber sido rozado con una bala.

Alrededor del mediodía, el distrito escolar de Uvalde publicó en Twitter que habían un “tirador activo” en la escuela Robb Elementary. Agregó en el mismo tuit que agentes del orden ya se encontraban en el lugar.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.



The rest of the district is under a Secure Status.