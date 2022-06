Fin de una era: Bale dice adiós al Real Madrid

Gareth Bale confirmó el miércoles que deja el Real Madrid, diciendo que está feliz por haber cumplido su sueño de jugar para el gigante español.

El galés de 32 años, cuyo contrato expira al final del mes, llego al Madrid procedente de Tottenham en el 2013. Jugó con el club inglés en préstamo en la campaña 2020-2021.

“Yo llegué aquí hace nueve años, de joven, queriendo lograr mi sueño de jugar para el Real Madrid. Lucir el uniforme blanco, el escudo en e pecho, jugar en el Santiago Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que le hace famoso, ganar la Liga de Campeones. Ahora puedo mirar atrás, reflexionar y decir honestamente que mi sueño se hizo realidad y mucho, mucho más”, dijo Bale en una carta colocada en Twitter.

Ser parte de la historia de este club y conseguir lo que conseguimos mientras fui un jugador del Real Madrid han sido una experiencia increíble que no voy a olvidar”, dijo el delantero de Gales.

