Christian Nodal: ¿será papá?

En los últimos meses, Christian Nodal se ha convertido en toda una tendencia en las redes sociales, y es que luego de su fallida relación con Belinda, el cantante ha dado mucho de qué hablar.

Es por eso que Mhoni Vidente ha dado a conocer sus revelaciones sobre la vida y el futuro de Nodal, a quien ya ve como padre de familia.

Las predicciones de la vidente sobre Christian Nodal

«Va a ser papá con esta niña nueva con quien anda saliendo, porque yo creo que ‘se le chispoteó’. Esta niña ya está embarazada,» aseguró Mhoni Vidente.

Además, la pitonisa habló sobre por qué el cantante se tatuó el rostro de nuevo.

«Christian Nodal se cambió de look y ya parece el hermano menor de J Balvin, se ve un poco mejor, lo que no me gustó fue el tatuaje, que se lo puso como una protección, al estilo de la tribu de Sonora (Seris) que él siente que las energías negativas, que las brujerías, las envidias lo están atacando mucho y él necesitaba protegerse», indicó.

Por si fuera poco, Mhoni Vidente dijo que los problemas entre Christian Nodal y Belinda, continúan.

«Ahora de tatúa como una protección, los tatuajes también son protecciones como amuletos y él también lo hace porque siente que están las energías negativas cerca de él. Sigue teniendo esos problemas con Belinda, quien lo quiere demandar, pero yo creo que van a llegar a un acuerdo y a bajar esas energías negativas y empezar cada quien su vida», concluyó.

La Cantante Belinda asiste a una conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 1 para anunciar su participación en la Obra de Teatro ‘Hoy No me Puedo Levantar producida por Alejandro Gou el 5 de Diciembre, 2019 en la Ciudad de México. Imagen: Grosby Group.