Comisión legislativa de EEUU estudia proyecto contra armas 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos está iniciando el proceso hacia una ley en respuesta a las masacres en Texas y Nueva York perpetradas por hombres de 18 años que usaron fusiles semiautomáticos para matar a 31 personas, entre ellas 19 niños.

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes tenía programado realizar el jueves una audiencia sobre una ley que elevaría la edad mínima para comprar un fusil semiautomático, de los actuales 18 años a 21. La ley convertiría en delito federal la importación, fabricación o posesión de cargadores de alta capacidad y crearía un programa de subvenciones para sacar esos cargadores del mercado mediante su recompra. También incorpora la prohibición decretada por la presidencia de accesorios que permiten la repetición rápida de disparos y las llamadas armas fantasma, de fabricación privada y sin número de serie.

El proyecto demócrata, llamada “Protecting Our Kids Act” (Ley para proteger a nuestros chicos), fue agregada rápidamente a la agenda legislativa después de la matanza de la semana pasada en la escuela primaria de Uvalde, Texas.

Ante la oposición republicana prácticamente en bloque, la medida de la cámara baja será más que nada simbólica, para que los legisladores dejen asentadas sus posiciones sobre el control de armas de cara a las elecciones de noviembre. El Senado sigue un camino distinto: un grupo bipartidista intenta llegar a un acuerdo sobre una ley sobre las armas que tenga suficiente apoyo republicano para adquirir fuerza de ley.

El representante demócrata Jerrold Nadler, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja, dice que la propuesta tiene apoyo en la población y que es hora de que el Congreso tome medidas.

“¿Dicen ustedes que aún no es momento de tomar medidas? ¿Que ‘politizamos’ estas tragedias para aprobar nuevas leyes?”, dirá Nadler según declaraciones preparadas para la audiencia, a las que tuvo acceso The Associated Press. “Han pasado 23 años desde (la masacre de) Columbine. Quince años desde Virginia Tech. Diez años desde Sandy Hook. Siete años desde Charleston. Cuatro años desde Parkland y Santa Fe y la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh. Amigos, ¿qué diablos esperan?”.