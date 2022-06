Con discurso en la Casa Blanca, McConaughey exhorta al Congreso aprobar reforma de control de armas

El actor galardonado con el Premio de la Academia Matthew McConaughey asistió a la Casa Blanca el martes para pedir al Congreso llegar a “un nivel más elevado” y aprobar una iniciativa de ley en honor a los niños y maestras asesinadas el mes pasado en una escuela primaria de su natal Uvalde, Texas.

En un discurso muy personal de 22 minutos, McConaughey exhortó con todas sus fuerzas al Congreso, que se encuentra estancado sin llegar a un acuerdo, para que apruebe las reformas a las leyes sobre armas que pueden salvar vidas sin infringir los derechos de la Segunda Enmienda Constitucional, que permite la posesión de armas a los civiles.

McConaughey, quien también es propietario de armas, usó su poder estelar para hacer un argumento a favor de la legislación de una manera que la administración Biden no ha conseguido, ofreciendo una conexión clara con la pequeña ciudad de Texas y detallando la irreparable pérdida de los 19 niños y dos maestras en segundo tiroteo masivo más mortífero de la historia de Estados Unidos.

Matthew @McConaughey's wife Camilla holds green high-top Converse shoes of the one of the Uvalde, TX victims.



